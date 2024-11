Aniversario de Villa Regina: Círculo Italiano y Atlético Regina, pilares deportivos y sociales de la ciudad

En el marco de los 100 años de Villa Regina, es imprescindible hablar de los dos clubes más representativos y pilares fundamentales para la vida social y deportiva de la ciudad: el club Atlético Regina y el Círculo Italiano.

El Granate, (CI) de Villa Regina nació en 1926 bajo el nombre “Forza, Amore e Intelletto”, cuando un grupo de inmigrantes italianos comenzó a reunirse en un galpón para jugar a las cartas, bochas, fútbol, entre otras actividades sociales. Con el tiempo, planificaron la posibilidad de formar un club y así fue tomando forma hasta que en 1930 tuvo su personería jurídica bajo el nombre Círculo Italiano.

En el 1947 empezaron a ver la posibilidad de crear un campo de deportes, que es el que está actualmente. En lo que respecta al fútbol, se consagró campeón de la última edición de la Liga de Río Negro en el 1974, un logro importante que marcó la consolidación de la disciplina en la región.

En la Liga Deportiva Confluencia tuvo la oportunidad de coronarse campeón en cinco oportunidades: 1993, 1997, 2012, 2015 y 2023. Respecto al último título, Lucas Belatti, jugador del Grana destacó que es una forma de devolverle «un poco de todo» lo que le ha brindado la institución.

«Estoy desde hace más de 10 años. Lo que siento por el club es difícil explicar con palabras porque acá crecí como jugador y como persona». Lucas Belatti, jugador de Círculo Italiano

Belatti junto a Pizzio con las categorías formativas. (Foto: Gentileza)

La institución no solo se destacó por su deporte, sino también por su fuerte vínculo cultural con Italia. En la actualidad, el Granate es un club de gran influencia en la ciudad, que combina una sólida propuesta deportiva con una activa laboral social.

Con disciplinas como fútbol, hockey, vóley y natación, tenis y una infraestructura que incluye un cine-teatro declarado monumento histórico, continúa siendo un espacio de pertenencia para sus socios. Además, ofrece apoyo a los más jóvenes mediante su escuela de fútbol y su merendero, y fomenta la participación de las familias en diversas actividades.

1/ 3 Campus deportivo de Círculo Italiano. (Foto: Franco Alfaro) 2/ 3 El Itálico, cancha del Grana. (Foto: Franco Alfaro) 3/ 3 Pileta de Círculo Italiano. (Foto: Franco Alfaro)

Vóley es una disciplina que tuvo un gran dessarrollo a través de los años. «En Círculo arrancamos en 2015 y sin parar seguimos hasta el día de hoy. Contamos con todas las categorías y es muy importante que el club ofrezca la alternativa», contó Karina Navarrete, capitana de la categoría mayor en su rama femenina.

Equipo femenino de vóley de Círculo Italiano

“Apuntamos al trabajo social que se hace des la escuelita. Tenemos un merendero trabajando martes y jueves para que los chicos puedan alimentarse antes de realizar actividad deportiva. Todas las categorías de las disciplinas son competitivas, pero ponemos mucho énfasis en las formativas”, contó Analy Potes Mungai, presidenta de Círculo Italiano.

Analy Potes Mungai, primera presidenta de Círculo Italiano. (Foto: Franco Alfaro)

En este centenario, Potes Mungai, puso en valor el esfuerzo de los fundadores del club. “Tuvieron una visión muy grande. Los que vinieron, entre los que está mi abuelo, pensaron esto de una forma grande y nosotros tenemos que aprender a valorarlo, cuidarlo e intentar mejorarlo”, cerró.

El desarrollo de las instituciones se da gracias al trabajo de sus colaboradores, en distintas áreas. En el caso de Círculo Italiano, Patricia Calfupan, integrante de la subcomisión, llegó al club gracias a sus hijos que juegan al fútbol y a su marido.

«Llegué al club en 2010 siguiendo a mis hijos, pero el responsable es mi marido. En Círculo hay personas muy valiosas. Desde el juego y la inocencia, a los niños se les enseña respeto, compañerismo y valores. Aquí entras como compañero, te haces amigo y te convertís en hermano. Por eso es por lo que digo que “somos una familia”. Hasta que Dios diga, aquí estaré», subrayó Calfupan.

Patricia junto a uno de sus hijos en Círculo Italiano. (Foto: Federico Pérez/Ojo Granate)

Por su parte, el club Atlético Regina fue fundado el 28 de febrero de 1928 por un grupo de colonos, muchos de ellos italianos, españoles, argentinos y de otras nacionalidades con el nombre “club Nacional de Villa Regina”.

Estadio del club Atlético Regina. (Foto: Archivo)

En 1934, por orden del Gobierno Nacional, que en ese momento era militar, tuvo que cambiar su nombre. En la Asamblea General del 1 de julio se propusieron tres nombres: Liberal Argentino, Defensores de Regina y club Atlético Regina, ese último fue elegido por amplia mayoría.

En sus primeros años, el Albo fue un centro de reunión y actividad social, organizando eventos deportivos y culturales. A lo largo de las décadas, ha sido una de las más activas en el desarrollo deportivo regional, destacándose (en sus inicios) en fútbol, básquet, ciclismo, atletismo y boxeo.

Actualmente, en básquet, el Albo reginense compite en el Ascenso del PreFederal donde sostiene su andar invicto. La disciplina es una de las más numerosas y muchos deportistas tienen un gran sentido de pertenencia como es el caso de Santiago Godoy, jugador del CAR.

«Entreno desde los 3 años. Mi mamá me llevó porque mi hermano jugaba, así que me crié dentro de la institución. Jugué en todos lados, pero siempre quiero volver al club donde me formé», sostuvo y agregó que intenta transmitirle el mismo sentimiento a su pequeña hija.

«En la ciudad el Albo es importante porque tiene muchos aficionados y cada chico que está en el club, es uno menos que está en la calle» Santiago Godoy, jugador de básquet de Atlético Regina

Santiago Godoy, jugador de Atlético Regina. (Foto: Paola Garrone)

En lo que respecta al fútbol, es la actividad masiva de la institución y en 1974, alcanzó un hito histórico al clasificar al Torneo Nacional de la Primera división del fútbol argentino, convirtiéndose en el primer equipo patagónico en participar en una competencia de esa magnitud.

El elenco de Atlético Regina en el Nacional del 74′.

En el presente, el fútbol del Atlético bajo la conducción de Diego Napolitano, disputa el Torneo Regional Amateur y la Liga Deportiva Confluencia, en este último, gritó campeón cuatro veces: 1983, 2011, 2015 y 2016.

Marcelino García, referente y goleador del Albo, llegó al club a sus 18 años y «se transformó en su segunda casa». «Llegué en el 2009 cuando dirigía Fernando Cortés. Mis amigos me incentivaron a sumarme. En ese momento necesitaba encontrarme con buenas personas con experiencia», destacó.

«El club Regina lleva el nombre de nuestra ciudad y eso nos llena de orgullo porque la representamos en todos lados. Fue una buena elección sumarme porque aprendí muchos valores que la calle no te las enseña» Marcelino García, jugador de fútbol del Atlético Regina

García recibido por jugadores de las categorías formativas. (Foto: Mayra Diaz)

Hoy, el Atlético Regina sigue siendo un referente en la ciudad con equipos en disciplinas como: patín artístico, bochas, pelota paleta, tenis, básquet, fútbol y además, cuenta con una pileta de natación que se utiliza en los veranos.

1/ 4 Cancha de bochas del Atlético Regina. (Foto: Beto Troncozo) 2/ 4 Cancha de pelota paleta. (Foto: Beto Troncozo) 3/ 4 "La Calderita" del Atlético Regina. (Foto: Beto Troncozo) 4/ 4 Cancha auxiliar de césped sintético. (Foto: Beto Troncozo)

“El club cuenta con un presente muy auspicioso. En todas las disciplinas tenemos deportistas destacados con logros muy importantes para la institución y eso nos llena de orgullo”, sostuvo Jorge Linares, presidente del club Atlético Regina.

Jorge Linares, presidente del Atlético Regina junto a Agustina García, tenista y Maia Pia Frulliani, Emilia Cuello, patinadoras de la institución. (Foto: Beto Troncozo)

Respecto al aniversario de la ciudad, indicó que distintos protagonistas han hecho grande la historia de Villa Regina. “Es el suelo bendito del valle de Río Negro, guarda cada paso y recuerdo que forjaron nuestra querida Perla del Valle. Hoy es la ciudad que más instituciones tiene trabajando por el bienestar social y es muy importante. Desde el club seguiremos aportando a ese crecimiento”, finalizó el dirigente.