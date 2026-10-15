Antes del Estudiantes-Flamengo, la AFA dio a conocer la sanción a Verón por los incidentes en la Supercopa Internacional

Juan Sebastián Verón fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA por los incidentes en la Supercopa Internacional. (Foto: FOTOBAIRES)

A minutos del partido ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las sanciones contra las autoridades de Estudiantes de La Plata por los incidentes ocurridos en la Supercopa Internacional, en la que el Pincha cayó 3-1 ante Rosario Central en un partido marcado por el polémico arbitraje del neuquino Darío Herrera.

El Tribunal de Disciplina resolvió suspender por tres meses a Juan Sebastián Verón, presidente del club, y aplicar la misma pena a otros dos dirigentes. La resolución, correspondiente al expediente 99991, alcanza también a Pascual Caiella, vicepresidente segundo, y a Marcos Angeleri, director deportivo de la institución platense. Los tres fueron sancionados por ingresar sin autorización al campo de juego y por sus conductas hacia la autoridad arbitral al finalizar el partido, aunque los motivos específicos presentan diferencias en cada caso.

La sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA para Verón, Caiella y Angeleri. (Foto: @GerGarciaGrova)

En el caso de Verón, el Tribunal señaló su ingreso no autorizado al campo de juego y su conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral, una vez terminado el partido. Para Caiella, además del ingreso indebido, se consideró su intervención en los incidentes registrados al cierre del encuentro. Angeleri, por su parte, fue sancionado por ingresar sin autorización y manifestar desaprobación hacia el árbitro.

Además de las suspensiones individuales, la AFA resolvió imponerle a Estudiantes una multa equivalente a 500 entradas, debido a las infracciones atribuidas a sus autoridades e integrantes de la delegación tanto en el campo de juego como en el sector de vestuarios. La medida se estableció en función de las facultades disciplinarias previstas en el Código Disciplinario.

De esta manera, Verón, Caiella y Angeleri deberán cumplir tres meses de suspensión, mientras que Estudiantes también tendrá que afrontar la sanción económica. La resolución del Tribunal de Disciplina suma un nuevo capítulo a las consecuencias de los incidentes de la Supercopa Internacional, en una jornada marcada por la expectativa por el duelo copero.