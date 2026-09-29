«Hay que matarlos a todos»: el informe del árbitro neuquino Herrera contra Verón tras la Supercopa Internacional

El partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera el informe presentado por el árbitro neuquino Darío Herrera, quien relató los incidentes ocurridos tras el final del encuentro.

El sábado, el Canalla levantó el título en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero en un partido que terminó con escándalo. Julián Fernández puso el 3-1 definitivo en tiempo adicional y, a partir de allí, comenzaron los incidentes, con peleas entre los futbolistas e intervención de dirigentes como Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, quien ingresó al campo de juego y apuntó directamente contra el árbitro neuquino.

Juan Sebastián Verón buscó a Darío Herrera, de polémico arbitraje, después del pitido final. (Foto: La Nación)

El oriundo de Andacollo fue el juez principal del partido por el título y este martes presentó su informe sobre lo sucedido. Según informó El Gráfico, el reporte detalla que, «en primer lugar, luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos».

Después, Herrera apuntó directamente contra el mandamás de Estudiantes: «En ese preciso momento, ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral -pero en especial a mi persona-, diciéndonos: ‘Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, además de muchísimos insultos más».

«Ante esta situación, la seguridad policial y varios colaboradores de su club intentaron frenarlo, dado que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, algo que no llegó a concretarse. Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: ‘Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos’ y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial», continúa el informe.

Además, el referí siguió relatando lo sucedido con Angeleri, actual director deportivo de Estudiantes: «A continuación, el señor Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un ‘corruptos hijos de puta’. Posteriormente, luego de la premiación y mientras nos dirigíamos al vestuario, continuaban los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata. Finalmente, en cuanto al cierre, dejo constancia de que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios, si bien no pudimos observar nada debido a que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha, escoltado por la seguridad policial».

La Supercopa dejó un saldo de dos expulsiones

Por otro lado, Herrera informó que dos jugadores fueron expulsados. Por el lado de Rosario Central, Agustín Sández vio la tarjeta roja por «conducta violenta», ya que incitó «a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de La Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos. Luego de este acto terminó agrediéndose con un adversario a través de golpes de puño. Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador».

Del lado del Pincha, el sancionado fue Fabricio Iacovich, el arquero suplente: «Expulsado del juego en 90+5 min. Conducta violenta. Dicho jugador agredió físicamente a un adversario en un tumulto generalizado, el cual tuvo que ser separado por compañeros y personas del cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata; la agresión fue por golpes de puño y patadas».