Así se correrá la 83° edición de la Vuelta al Valle con un prólogo y seis etapas

La 83° edición de la Vuelta al Valle ya se palpita en la región y, a un mes de su comienzo, se conocieron los detalles de cada etapa de la popular competencia de ciclismo.

La Comisión Central Organizadora (CCO) compartió la información para la prueba que se correrá del 9 al 15 de noviembre y tendrá su arranque en Villa Regina.

Allí se llevará a cabo el prólogo el lunes 9/11 que servirá como presentación de los ciclistas y además disputará una crono por equipos de 5,3 km.

La largada será en la calle Bartolo Luis Pasin, seguirá rumbo a calle Los Nogales, dará un giro en (U) en Jugos SA y completará el recorrido donde empezó.

El martes 10/11 se realizará la primera etapa larga en Allen, con un total de 130 kilómetros en llano. Serán cinco vueltas por un trayecto que largará en la Municipalidad, pasará por la Avenida Roca, irá hasta Guerrico por Ruta 65 y conectará con Calle 4 y acceso Martín Fierro.

El miércoles 11/11 la segunda etapa volverá a Villa Regina. Serán 11 vueltas para un total de 110 km. Largará en la Plaza de los Próceres e irá hasta la Ruta 22.

El jueves 12/11 se disputará la tercera etapa que será una de las más exigentes ya que unirá Allen y El Cuy en un único trayecto. Serán 147 kilómetros con varios tramos en pendiente. Largará en la Municipalidad de Allen, tomará la calle rural 11, seguirá hasta la ruta 6 y de ahí seguirá hasta El Cuy donde es la llegada.

El viernes 13/11 se llevará a cabo la cuarta etapa desde Cipolletti hasta Allen por Ruta 65. Serán cuatro vueltas que completen un recorrido de 120km.

El sábado 14/11 será la quinta y anteúltima etapa en el tradicional trayecto hasta la subida de las Tres Cruces de Paso Córdoba en General Roca. Serán 110 kilómetros con largada en Allen.

El domingo 15/11 se completará la 83° edición con la sexta y última etapa íntegramente en Allen con la tradicional calesita. Serán 110 kilómetros en 11 vueltas entre Avenida Roca, Ruta 65, Acceso Güemes, Calle 4, Acceso Martín Fierro y nuevamente Ruta 65, con largada y llegada frente a la Municipalidad.