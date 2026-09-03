La Vuelta al Valle y un cambio histórico: la 83° edición comenzará en Villa Regina

En un cambio histórico para la Vuelta al Valle, la 83° edición comenzará en Villa Regina en vez de en Allen como es habitual en la tradicional prueba de ciclismo.

La competencia será del 8 al 15 de noviembre y el primer día de acción tendrá lugar en Regina en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad que cumplirá 102 años el 07/11.

El lunes 08/11 se realizará ahí el prólogo y la presentación de los equipos. La primera etapa sí será en Allen el martes 09/11 y ahí se mantendrá el cierre de la prueba el domingo 15/11 en la que se definirá la clasificación general. Sería, como es costumbre, con la «calesita» de varias vueltas en un recorrido corto.

Julio Schwallier, referente de la organización de la etapa en Regina, confirmó el rumor que ya corría fuerte en el mundo del ciclismo.

«Tener uno de las primeras etapas acá es muy importante, a la gente le gusta muchísimo este espectáculo y ver un pelotón completamente armado con la carrera recién comenzando, no es lo mismo que llegue en los últimos días», destacó en una entrevista en Canal 10.

«Lo charlamos desde hace un par de meses con la CCO, este año justo da la fecha que coincide con el aniversario de nuestra ciudad y se sumará a los festejos. Se dio todo para que nos dieran esta posibilidad», agregó.

La ciudad también recibirá, dos días después el miércoles 09/11, la segunda etapa de la competencia. Es otro cambio en el cronograma ya que habitualmente era sede de una de las últimas.

Las demás etapas aún no definieron sus recorridos y serán confirmadas en las próximas semanas. Una que corre riesgo es la que une Fernández Oro y Allen que el año pasado se debió suspender después de varios accidentes por el mal estado de la ruta 65.

«Algunos decían que tenían miedo de que Regina le saque la Vuelta al Valle al Allen pero al contrario, hay que sumar y no restar. Tener la posibilidad de que largue en otra localidad es bueno, empieza acá y termina en Allen que es la capital del ciclismo, en el medio recorre todo el Valle. Queremos probar una vez, no sabemos si se va a repetir«, aseguró Schwallier.