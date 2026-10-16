Biguá debuta como local en el renovado Nido y va por su primera victoria en la Liga Femenina

Llega un momento muy esperado para Biguá. Esta noche, desde las 21, el renovado Nido encenderá las luces para la primera función en casa de las chicas de elite, buscarán la primera victoria de la temporada en la Liga Femenina de básquet. El rival será Quilmes, que el jueves perdió de manera agónica con Independiente (60-59).

Las Bigualas de Javier Ielmini también vienen de caer antes las Rojas, en el arranque de la competencia. Fue por un ajustado 68-63 y esta noche tendrán la chance de recuperarse. Será además la primera vez en El Nido, porque la 25-26 tuvo como escenario al Ruca Che. Los árbitros designados fueron Carlos Herrera y Lucas Luna.

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Lideradas por Agustina Joudheuil, quien está desde el minuto cero en la liga con Biguá, las dueñas de casa irán por la recuperación. En la primera función, el equipo tuvo muchos puntos altos que deberá repetir para quedarse con la victoria, entre ellos el poder rebotero de Clara Della Rosa, el buen trabajo en el perímetro de Catalina Taño y Julieta Tell y la entrega de Charo Lértora y Amparo Arévalo.

En las Cerveceras habrá que estar atentos a las producciones de Micaela Sancisi, Juana Barrionuevo y Mora García Duffy, las destacadas en los dos primeros juegos. Como Biguá, las marplatenses vienen de caer en el clásico ante Peñarol (69-52), en la primera fecha.

Unión Bahía recibe a Peñarol

En el otro partido de la fecha de la zona C, Unión Bahía recibirá a Peñarol en el Manu Ginóbili, con el control de Alejandro Vizcaíno-Juan Schernenco. Ambas irán por su primera victoria en el certamen, porque las locales vienen de perder ante el poderoso Boca por 67-38.

El encuentro tendrá un dato especial: Celeste Selent (Peñarol) se convertirá en la jugadora de mayor edad en disputar un partido de la historia de la Liga Femenina, con 42 años, 11 meses y 11 días, superando la marca de Gabriela Herrera (42 años, 11 meses y 9 días).