Boca visita a Independiente en un clásico clave por la tabla anual: formaciones, hora y TV

Este domingo, desde las 17:00, Boca visita a Independiente por la 14° fecha del Clausura. El Xeneize, que viene de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, buscará un triunfo en Avellaneda para seguir en lo más alto de la tabla anual.

El equipo del Vasco Arruabarrena llega en un gran nivel, después de la heroica en el Maracaná ante Vasco da Gama. Por el Clausura ganó en su última presentación: 2-1 ante Talleres en La Bombonera. A falta de tres partidos, está líder en la anual con 54 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors, pero con mejor diferencia de gol.

En cuanto al equipo, el DT pondría lo mejor en cancha. Con respecto al once titular que venció en Río, habría solo una modificación. Lautaro Blanco descansará y en su lugar ingresará Malcom Braida. Otro que podría salir del once titular sería Leonel Flores. Quien pica en punta para reemplazarlo es Alan Velasco.

Independiente quiere recuperarse ante su gente

Independiente atraviesa otro presente. El Rojo viene de igualar 1-1 de visitante en el clásico ante Racing y acumula tres partidos sin victorias. El equipo de Avellanada debe ganar, ya que está 8° en su zona y se encuentra 12° en la anual, a cinco puntos de los puestos de Sudamericana.

Jadson Viera podría realizar algunos retoques con respecto al equipo que igualó frente a la Academia en el Cilindro. Matías Abaldo se metería en lugar de Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una línea de cinco defensores si sale el argentino nacionalizado chileno.

Será el partido número 230 entre ambos equipos, y el historial es más que parejo. Boca ganó 80, Independiente 76 y empataron en 73 ocasiones. El último antecedente entre ambos data del 11 de abril, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Abaldo y Milton Giménez de penal convirtieron los tantos del empate 1 a 1 en La Bombonera.

Formaciones, hora y TV

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa