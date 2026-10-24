Cipolletti vs. San Martín de Formosa: dónde ver la gran final del Federal A en vivo

Cipolletti buscará el ascenso a la Primera Nacional este domingo contra San Martín de Formosa en la final del Torneo Federal A. El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco, Córdoba.

El equipo rionegrino tendrá la oportunidad de conseguir el ansiado pase a la segunda categoría del fútbol argentino en un partido único.

Dónde ver Cipolletti vs. San Martín de Formosa en vivo por TV e internet

Los hinchas de Cipolletti que no viajen a Córdoba podrán seguir la final a través de la televisión o de la plataforma online de la AFA. La transmisión estará disponible este domingo, desde el comienzo del partido.

Por televisión: Fox Sports.

Fox Sports. Por internet: LPF Play.

LPF Play. Horario: 15.

15. Estadio: Juan Pablo Francia, San Francisco, Córdoba.

Para el Albinegro, será la posibilidad de dar el salto de categoría ante un rival que llega después de superar las instancias decisivas del Federal A.

Cómo se define el ascenso de Cipolletti a la Primera Nacional este domingo

La final entre Cipolletti y San Martín de Formosa se disputará a partido único. Si hay empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el ascenso se resolverá mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

La ilusión albinegra viaja a Córdoba.

San Martín llegó al partido decisivo tras eliminar a Atenas de Río Cuarto en los cuartos de final y a Olimpo de Bahía Blanca en las semifinales.

Para el conjunto rionegrino, la final de este domingo representa la posibilidad de conseguir el primer ascenso del Federal A y asegurar su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino, una vuelta esperada por todo el pueblo albinegro.