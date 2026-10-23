El optimismo de Franco Colapinto tras las prácticas en el GP de Estados Unidos: «Hay mucho para mejorar y entender»

Franco Colapinto priorizó el trabajo para la carrera del domingo en el GP de Estados Unidos, pero advirtió que Alpine tiene problemas para adaptarse a los baches del Circuito de las Américas. “Estamos complicados con la dureza del auto, es muy rígido y la pista está muy bacheada”, reconoció el argentino después de las dos primeras prácticas libres en Austin.

El piloto de 23 años afronta un fin de semana exigente. Deberá retroceder 10 posiciones en la grilla de largada por el cambio de la unidad de control electrónico de su Alpine. Por eso, dedicó buena parte de los entrenamientos a evaluar el comportamiento del auto con distintas cargas de combustible y a buscar el balance necesario para la competencia principal.

“No hice ninguna simulación de qualy, de vuelta estoy enfocado al domingo. Es lo mismo que hicimos en Malasia, dar vueltas con más nafta y enfocarnos con el balance para la carrera. Ojalá ayude”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

Luego del viernes de Prácticas, Colapinto habló sobre las dificultades que presenta el trazado del Circuito en Austin y ya palpitó la carrera, teniendo en cuenta la sanción de 10 puestos que sufrió. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4ZXTxJkrr1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

La estrategia recuerda a lo sucedido en el Gran Premio de Malasia, donde también debió afrontar una penalización y concentró el trabajo en la puesta a punto para la carrera. Sin embargo, aquella preparación quedó condicionada por una decisión de Alpine sobre los neumáticos porque sus pilotos salieron con gomas lisas cuando la pista estaba mojada.

En Austin, el desafío pasa también por las características del trazado. Los baches complican el comportamiento de los autos, en especial de aquellos con una suspensión más rígida, como el Alpine A526. Colapinto reconoció que todavía tienen margen para mejorar y confía en encontrar una configuración más competitiva antes de la clasificación.

“Daremos un salto para mañana, hay mucho por mejorar y entender, hay bastante performance para encontrar con los baches. Es una pista atípica”, señaló el argentino.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 14.30 de Argentina, y la clasificación, prevista para las 18. Colapinto buscará mejorar el rendimiento del Alpine antes de una carrera en la que tendrá que recuperar posiciones desde atrás.

Por qué Colapinto deberá remontar tras una penalización de 10 puestos

El argentino afrontará un fin de semana exigente luego de que se confirmara una sanción de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo. La penalización se debe al cambio de la unidad de control electrónico por cuarta vez en la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta tres unidades sin recibir una sanción de este tipo.

No será el único piloto afectado. Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una penalización de 20 puestos por cambios en el motor y la unidad de control electrónico, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, perderá cinco posiciones por utilizar una sexta unidad del motor de combustión interna.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 18 y definirá el orden de largada para la carrera principal.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Sábado 24 de octubre

Tercera práctica libre: 14:30 hs

Prueba de clasificación: 18 hs

Domingo 25 de octubre