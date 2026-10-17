El TC2000 tuvo su presentación en Roca: ya están en venta las entradas para la carrera

La presentación del TC2000 se realizó en el Casino de Roca. (Fotos: Alma Terzibachian)

El TC2000 tuvo su lanzamiento oficial en Roca. El lanzamiento de la cateogoría nacional se llevó a cabo este sábado al mediodía en el Casino de General Roca. En el encuentro estuvieron presentes dirigentes de la AVGR, representantes y los pilotos regionales Facundo Aldrighetti (TC2000) de Villa Regina y el neuquino Sami Mendaña (Top Race).

La competencia, válida por la 10° fecha del Campeonato de TC2000 se realizará el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Autódromo Parque de Roca y estará acompañada por el Top Race, Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Durante la presentación se brindaron detalles de lo que será la competencia a lo largo del fin de semana que se presentará en la región y los distintos horarios de las actividades previstas en el autódromo local.

«Nos sentimos cómodos en Roca, nos tratan bien, el público acompaña y el trazado se presta para una buena presentación. Roca es un lugar histórico, sentimos que es una de las bases fundamentales del TC 2000», aseguró Diego Levy, directivo de Tango Motorsports.

Por el otro lado, el directivo destacó la buena relación que mantienen con la Asociación Volantes de General Roca (AVGR). «Esta es una propuesta que hicimos con Goyo Martínez y no tengo dudas que va a salir muy bien», agregó.

Por su parte, el presidente de la AVGR, Goyo Martínez, reafirmó la apuesta por la categoría de los SUV en una nueva temporada que la tendrá como protagonista en el circuito roquense.

«Apostamos nuevamente por una categoría nacional con todo el compromiso que eso implica. No tengo dudas que están en condiciones de brindarnos un gran espectáculo», destacó Martínez.

Las entradas anticipadas para el TC2000 ya están en venta

En la presentación también se informó que las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través de passonline y en la próximos días se pondrán adquirir en varios lugares físicos de Roca.

Los mismos serán la sede de la AVGR, Armorique, Sider y las estaciones de servicio de YPF, ubicadas en avenida San Juan y Alsina, también la de calle Tucumán y San Juan.

La valores para las anticipadas hasta el viernes 30 de octubre serán de $25.000 para las generales y $40.000 para el acceso a boxes. Luego, tendrán un incremento de 10.000 pesos para ambas opciones y se adquieren en el autódromo.

Cabe recordar que la categoría de los SUV más potentes del país regresará a Roca para disputar la carrera número 33 de su historia en el trazado local, de 3.625 metros.

La última visita fue el 17 de agosto de 2025, cuando Matías Rossi se quedó con la victoria al volante de un Toyota Corolla Cross GR-S. Emiliano Stang, con el mismo modelo, terminó segundo, mientras que Nicolás Palau completó el podio con un Volkswagen Nivus.

La primera presentación del TC2000 en General Roca se realizó el 12 de octubre de 1983, con el triunfo de Rubén Luis Di Palma a bordo de un Volkswagen 1500.

En tanto, Juan María Traverso es el máximo ganador en el circuito, con ocho triunfos. Además, el piloto de Ramallo fue protagonista del histórico triunfo registrado 3 de abril de 1998, cuando ganó con su Renault Fuego en llamas, en una de las finales más emblemáticas de la categoría.

Cómo llega el campeonato

Con nueve fechas disputadas, Matías Rossi lidera el campeonato 2026 con 159 puntos, al mando de un Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Su escolta es Franco Vivian, con 131 unidades, mientras que Emiliano Stang ocupa el tercer lugar con 117.

Más atrás se ubican Gabriel Ponce de León, con 99 puntos, y Lucas Carabajal, con 97. Este último también encabeza la Copa Rookie 2026, destinada a los pilotos debutantes, con 46 unidades.

La fecha de General Roca será la décima del 47º Campeonato Argentino de TC2000. La actividad se completará con la novena fecha del 32º Campeonato de Top Race y la octava presentación del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.