Cipolletti entrenó en Córdoba y define el equipo para la final del Federal A

Cipolletti llegó a Córdoba y ya tuvo su primer entrenamiento. Alrededor de las 15:00 del viernes, el Albinegro arribó a San Francisco, luego de aproximadamente 20 horas de viaje, con un difícil recorrido por el clima y la situación de las rutas.

El plantel y cuerpo técnico descansaron y en horas de la tarde tuvieron su primera práctica en tierras cordobesas en el predio de Sportivo Devoto. Fue un entrenamiento liviano para tener contacto con la pelota después de una larga travesía. También hubo actividad en el gimnasio.

El entrenamiento bajo la atenta mirada de Enríquez y su cuerpo técnico.

Este sábado, el Albinegro tendrá su última práctica de cara a la gran final del domingo. Allí, el entrenador Fabián Enríquez exigirá a Víctor Manchafico, la principal duda para mañana. El defensor se retiró lesionado en el primer tiempo en el duelo ante Alvarado y su presencia en el once titular es una incógnita. Si no llega, Yago Piro se ganaría la titularidad.

La gran noticia para el DT es el regreso de Federico Acevedo. El delantero, que fue expulsado en la ida de las semifinales en la Visera, ya cumplió su fecha de suspensión y estará a disposición para el duelo. El que saldría del once con respecto al equipo que empató en Mar del Plata sería Enzo Vallejos.

Los trabajos en gimnasio que realizaron los jugadores de Cipolletti.

La probable formación:

Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico o Yago Piro, Nehuen García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Federico Acevedo y Martín Peralta.

Los hinchas parten hacia Córdoba

Desde las 12, alrededor de 30 colectivos saldrán desde Cipolletti para acompañar al Albinegro en este histórico encuentro. La convocatoria será en el predio ubicado en Pacheco y Rivadavia y se adelantó el horario de partida porque «la ruta se encuentra intransitable por lo que se demora más de lo habitual», señalaron en un comunicado del club.

Cuatro mil hinchas se harán presentes en el Juan Pablo Francia en el partido que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional. Desde las 15:00, el Albinegro buscará la gloria y el tan ansiado ascenso ante San Martín de Formosa.