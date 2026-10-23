Colapinto enfoca su estrategia en el ritmo de carrera y va por la remontada en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto aprovechó la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos para trabajar en la puesta a punto de su Alpine y recopilar datos de cara a la carrera del domingo, en la que deberá remontar desde el fondo de la grilla por una penalización de 10 puestos. El argentino completó 53 vueltas entre las dos sesiones en el Circuito de las Américas, en Austin, y priorizó las simulaciones de carrera por sobre la clasificación.

El más rápido del día fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1:36.052 en la primera práctica libre y mejoró su marca hasta 1:35.291 en la segunda sesión para liderar la tabla de tiempos.

En la FP1, Colapinto completó 23 vueltas. Comenzó con neumáticos blandos, con los que giró en 10 ocasiones, y luego montó el compuesto medio. Su mejor registro fue de 1:38.121, aunque el objetivo principal estuvo puesto en recopilar datos del monoplaza con el tanque lleno y ajustar la puesta a punto para mejorar el comportamiento del auto sobre los baches del asfalto texano.

En la segunda práctica libre, el argentino volvió a salir con neumáticos blandos y registró su mejor tiempo de la sesión: 1:37.201. Después pasó a los neumáticos duros, con los que completó 13 giros, y cerró el entrenamiento con nuevas pruebas sobre gomas blandas usadas.

Colapinto sumó 30 vueltas en la FP2 y llegó a 53 en el acumulado de la jornada, la mayor cantidad entre todos los pilotos. Su trabajo estuvo centrado en evaluar el rendimiento de los neumáticos y el balance del auto con diferentes cargas de combustible, con la mira puesta en la competencia principal.

Por qué Colapinto deberá remontar tras una penalización de 10 puestos

El argentino afrontará un fin de semana exigente luego de que se confirmara una sanción de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo. La penalización se debe al cambio de la unidad de control electrónico por cuarta vez en la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta tres unidades sin recibir una sanción de este tipo.

No será el único piloto afectado. Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una penalización de 20 puestos por cambios en el motor y la unidad de control electrónico, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, perderá cinco posiciones por utilizar una sexta unidad del motor de combustión interna.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 18 y definirá el orden de largada para la carrera principal.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Sábado 24 de octubre

Tercera práctica libre: 14:30 hs

Prueba de clasificación: 18 hs

Domingo 25 de octubre