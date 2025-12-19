Deportivo Rincón ya presentó dos refuerzos para la próxima temporada

Deportivo Rincón ya se mueve en el mercado de pases y abrochó dos refuerzos. El León cayó ante 9 de Julio de Rafaela en la tercera etapa de la Reválida del Federal A 2025 y ya piensa en la próxima temporada.

Además, el conjunto neuquino tiene rival confirmado para los 32avos de final de la Copa Argentina, en lo que será su segunda participación en la competencia más federal del país. Aún sin fecha confirmada, Rincón enfrentará a San Lorenzo, con el sueño de dar el golpe y eliminar a uno de los grandes del fútbol argentino.

En ese contexto, el club ratificó rápidamente la continuidad de Pablo Castro como entrenador y ya anunció dos incorporaciones. Una de ellas es un conocido de la región: Matías Carrera, lateral derecho de 28 años, surgido en Cipolletti, que llega desde San Antonio Unido, de la Segunda División de Chile.

La otra incorporación es en el frente de ataque. Sergio Rossi, delantero de 26 años, se sumará al plantel de cara a la próxima temporada. Proviene de Sportivo Belgrano, club con el que ya conoce la categoría: en el conjunto cordobés convirtió cinco goles y repartió seis asistencias durante 2025.