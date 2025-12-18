Así se definirá el Oficial de Lifune: las chances de los tres equipos

La definición del título en el Oficial de Lifune quedó para la última fecha con tres equipos en disputa: San Patricio del Chañar, Independiente de Neuquén y Alianza de Cutral Co.

Los tres ganaron sus partidos en la anteúltima jornada. El Santo venció 1 a 0 a Unión Vecinal como local con un gol de Exequiel Ranquilche y llega a la última como único líder.

El Rojo también se impuso por la mínima ante Maronese como visitante con un tanto de Hernán Azaguate y quedó a dos de la cima.

El Gallo goleó 4 a 1 a Deportivo Rincón como visitante con goles de Joaquin Rickemberg, Braian Gonzalez, Lucas Koleff y Alexis Sanchez.

Está a tres de San Patricio pero lo enfrenta en la última fecha en el Coloso del Ruca Quimey. Es un duelo picante después de lo que pasó en el Regional Amateur.

En Cutral Co, el público local agredió a los jugadores visitantes y en El Chañar no se jugó después de que el Celeste denunciara amenazas. Como se fueron antes del comienzo, le dieron los puntos al Santo.

El otro duelo clave será el clásico Independiente – Pacífico en La Chacra. Los dos partidos se jugarán a la misma hora (a confirmar) el martes 23 de diciembre. En el caso de haber igualdad de puntos, se define por los duelos entre sí.

Las chances de San Patricio, Independiente y Alianza

Para ser campeón, San Patricio es el único que depende de sí mismo ya que con un triunfo se consagrará. Si empata, necesita que Independiente no le gane a Pacífico. Si pierde se quedará sin chances ya que lo superará Alianza. A los del Chañar no les favorecen los dos posibles desempates.

En el caso del Rojo, está obligado a ganar y a que San Patricio no derrote a Alianza. Los capitalinos le ganaron 1 a 0 al Santo en El Chañar y perdieron 2 a 1 en La Chacra.

Al estar 2 a 2 en el global, en el caso de empate en la tabla se resolvería por la diferencia de goles total. Ambos están +20 e Independiente quedaría arriba en el caso de ganar y que San Patricio empate.

Por su parte, Alianza debe ganar y esperar que Independiente no derrote a Pacífico. En ese caso, sería campeón ya que terminaría con los mismos puntos que San Patricio pero lo superaría en los duelos entre sí ya que el anterior fue empate 2 a 2 en El Chañar.