Echavarría, el árbitro de Boca – Vélez , habló sobre la vez que le pidió la camiseta a Cavani: «Mi error fue…»

Boca y Vélez se miden en un mano a mano decisivo, por la semifinal de la Copa Argentina, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el arbitraje de Pablo Echavarría. La designación fue cuestionada por los hinchas del Fortín, y en ese marco, el juez confesó que se arrepintió de pedírsela frente a cámaras.

En este contexto, a pocas horas del encuentro en Córdoba, el juez rompió el silencio y se refirió a ese momento: «Tengo las camisetas de grandísimos jugadores del fútbol argentino. En todos los partidos siempre hay camisetas de protocolo, siempre pasó, va a seguir pasando. Es como un jugador cambia con otro. Quizá, está mal visto que uno lo haga. El error mío fue hablar con Edinson y delante de la cámara».

«Pasa que tengo un pensamiento, creo que no está mal, no es un crimen ni nada malo. Un partido que salió 4 a 2, no hubo polémica. Ese día yo se la mandé a Zuculini de Racing porque tiene un sobrino que es árbitro, él me la pidió. Son cosas que para mí son normales. Pero volvemos a lo mismo, la cultura del argentino, la suspicacia, esas cositas que están metidas, pero yo no le doy importancia. Sí, una autocrítica: tengo que ser más cuidadoso, sé cómo es el fútbol argentino«, agregó en una entrevista con Tiempo de Juego (Cadena 3).

Al mismo tiempo, reveló que tiene camisetas de Enzo Pérez, Franco Armani y «muchos jugadores más». Incluso, también del Fortín. «Dirigí a Vélez y le pedí a Bouzat por un amigo de un primo de Bahía Blanca. También, a Wanchope Ábila, por un amigo de Pico. Me van llegando mensajes y vos le decís al jugador y el jugador te la manda. Uno sabe cuándo debe decirlo y cuándo no. Eso no lo ve. Hay muchas cosas en el entorno. Son situaciones que van a ocurrir. Boca-Racing, se habló toda la semana, se habló de que el árbitro le pidió la camiseta a Cavani y es lo que el público consume», afirmó.

El historial de Echavarría con Boca y Vélez

Pablo Echavarría dirigió a Boca en 20 oportunidades, con un balance más que positivo para el Xeneize: 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. La última vez fue en la victoria del Boca de Diego Martínez ante San Lorenzo por 3-2, que dejó a Leandro Romagnoli, en ese momento al frente del Ciclón, muy enojado e indicando que su equipo había sido perjudicado.

Si bien el balance es positivo en cuanto a victorias para los de Fernando Gago, lo cierto es que las expulsiones no lo son. En total, tres fueron las veces que Echavarría le mostró la tarjeta roja a un jugador de Boca. A Vélez, en tanto, nunca le expulsó a un jugador en 12 partidos.

Esos encuentros en los que dirigió al Fortín, por su parte, dan cuenta de un balance positivo pero más ajustado para los de Liniers: cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. En tanto, el último partido del equipo de Gustavo Quinteros que dirigió fue en el 1-0 ante Racing en el Amalfitani.

