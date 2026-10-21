Efecto Paredes: Boca podría recuperar dos jugadores antes de lo pensado

Boca todavía festeja el pase a la final de la Sudamericana que logró en el Maracaná y en el medio de la euforia, hay dos jugadores que podrían volver a jugar antes de lo pensado. Los dos estuvieron junto a la delegación en Río de Janeiro, se sumaron a los festejos y, de vuelta en el país, se ponen a punto para la hora del regreso. ¿Quiénes son? Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Aunque en un primer momento se habló de que recién se iban a sumar en la pretemporada de enero, ahora surgió la chance de que estén listos en noviembre, más precisamente el 14, para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Sin dudas el efecto Paredes hizo de las suyas, luego de pisar un campo 11 días después de un desgarro.

Los plazos se acortan para Tomás

Operado el 27 de agosto de una fractura de peroné, el mediapunta de 19 años no perdió un día de trabajo y mostró grandes progresos en los últimos días. Los plazos para que un hueso suelde varían entre las 8 y las 12 semanas y por eso su regreso sería para mediados de noviembre.

Tomi Aranda evolucionó muy rápido de su lesión y podría volver en noviembre. (Prensa Boca)

De todas maneras, la idea del cuerpo técnico es esperar una total recuperación y el escenario de esperar hasta 2027 todavía es posible. No hay intenciones de apurarlo, aunque el equipo extraña un jugador de esas características.

Adam, la opción que espera el Vasco

Por su parte, Bareiro fue un jugador clave en el primer semestre para Claudio Úbeda, pero un doble desgarro sufrido contra Huracán en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo al que se sumó una hernia de disco lumbar impidieron que vuelva a tener minutos desde entonces.

Si bien también se lo esperaba para el año que viene por este cuadro, motivo que incentivó a la dirigencia a incorporar a Enner Valencia a mitad de año, Adam también podría sumarse al abanico de opciones de Rodolfo Arruabarrena mucho antes de lo que se pensaba originalmente.

A tres semanas del duelo con el Taladro y un mes para la final en Barranquilla, ante Atlético Mineiro, es prematuro especular con la vuelta del pibe que se adueñó de nada menos que la 10 de Boca y con el goleador de la primera mitad del año. Sin embargo, la evolución es constante y podría haber sorpresas.