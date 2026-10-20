El exabrupto del presidente de un club del ascenso: «Por ganar, a Tapia le seco las bolas»

Una de las imágenes más recordadas de los últimos años en el fútbol argentino es la de Luciano Nakis pasándole un paño frío por la nuca a Claudio Tapia, quien estaba afiebrado, durante la semifinal de la Copa América 2024. Una escena que logró hacerse viral muy rápidamente y a través de la cual surgió el popular término «secanucas».

«Lo volvería a hacer. Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo, si tu amigo no te ayuda, no me digas más que es tu amigo», había asegurado el prosecretario general de la AFA -y actual candidato a presidente de Independiente- meses atrás respecto de su accionar. Pero, hay otro dirigente que se atrevió a redoblar la apuesta.

"Yo por ganar le seco las bolas a Tapia" Porque Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, salió a defender a Luciano Nakis, dirigente de Deportivo Armenio y candidato a presidente de Independiente, tras su polémico video secándole la nuca al Chiqui Tapia. https://t.co/Zv0PURYkhe October 19, 2026

Se trata de Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y prosecretario ejecutivo de la AFA. «Yo sé quién es Luciano Nakis: es un pibe que, por salir campeón del mundo y que a Argentina le vaya bien, se aguanta todo, se rompe el or…, está, pierde a su familia. Y eso lo disfrutaron todos: los chicos que están acá, los que están afuera, arriba, abajo…», sostuvo en primer término este lunes en diálogo con Azz.

Tras esto, aseguró qué sería capaz de hacer él con el Chiqui: “La verdad es que yo, por ganar, mañana le seco las bolas a Tapia con una toalla. Si tengo que salir campeón del mundo, también”.

Por otro lado, defendió las actuaciones de los réferis, pese a los constantes y groseros errores que se repiten cada fin de semana en las distintas categorías del fútbol argentino, especialmente en el Ascenso.

«Los árbitros son humanos, se equivocan. ¿Ustedes no se equivocan en su laburo? ¿Los relatores no se equivocan los nombres de los jugadores?», sentenció Levy.