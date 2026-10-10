Con gol de Acuña, River le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la Primera Nacional

Sebastián Driussi festejó con Marcos Acuña, que abrió el marcador a los 6 minutos de partido en el Monumental. (Foto: FOTOBAIRES) Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.

River derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, por la fecha 12 del torneo Clausura, con un gol de Marcos Acuña en el comienzo del partido. El Millonario fue superior y manejó el desarrollo, pero le faltó precisión para estirar la ventaja ante un rival que ofreció pocas respuestas y no registró remates al arco.

Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio quedó noveno en la zona B, con 16 puntos, a dos de Barracas Central, el último clasificado. Sin embargo, todavía adeuda el partido de la fecha 11, en el que visitará a Sarmiento este miércoles desde las 19. Para el entrenador interino fue la cuarta victoria en los cinco encuentros que lleva al frente del equipo.

El León cordobés, por su parte, estaba obligado a ganar para mantener la categoría, pero la derrota confirmó su descenso a la Primera Nacional por promedios (0,393). Estudiantes de Río Cuarto quedó último en esa tabla, en el puesto 30°, sin posibilidades de salir de esa posición, y apenas sumó 11 puntos en las 28 fechas disputadas.

River golpeó de entrada, pero no pudo liquidarlo

El Millonario golpeó rápido. A los seis minutos, Ángel Correa recibió por la derecha, envió un centro rasante y, tras un pifie de Sergio Ojeda en el despeje, Marcos Acuña apareció como un delantero más para empujar la pelota debajo del arco y marcar el 1-0. Fue el tercer gol del zapalino con la camiseta de River.

¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL MILLONARIO!! Centro de Ángel Correa para que el Huevo Acuña la empuje por el segundo palo y anote el 1-0 de River vs. Estudiantes (RC). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Jo8nGBAaWX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Con la ventaja, el local manejó el partido y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. A los 17 minutos, Tobías Andrada desperdició una oportunidad inmejorable en un contragolpe: tras una habilitación de Lautaro Pereyra, quedó de cara al arco sin arquero, pero su remate se fue por arriba. La jugada terminó con un cobro de offside del juez de línea, en una posición fina que podía ser revisada por el VAR.

¡SE PERDIÓ UNA CHANCE INMEJORABLE DE AUMENTAR EL MARCADOR! River salió a la contra tras el tiro libre de Estudiantes de Río Cuarto pero Tobías Andrada no pudo definir en el segundo palo. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/BU4ayd4bBR October 11, 2026

Pasada la media hora, River volvió a acercarse al segundo. Tras un córner y una serie de rebotes, Ángel Correa controló la pelota y remató, pero el arquero Lautaro Herrera se estiró para evitar el gol. El local también probó desde afuera del área con Lautaro Pereyra y Sebastián Driussi, aunque no consiguió aumentar la diferencia antes del descanso.

En el complemento, el local mantuvo el dominio y siguió acumulando oportunidades. Driussi estuvo cerca con un tiro libre desde el borde del área que rozó el travesaño y, más tarde, no pudo aprovechar un buen pase de Gonzalo Montiel que recibió sin marca en el punto penal.

A los 22 minutos, en una buena noticia para el Millonario, Thiago Almada -recién recuperado de un desgarro- ingresó por Pereyra y enseguida participó en una buena jugada que terminó con un remate cruzado de Tomás Galván, desviado.

Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, tuvo sus aproximaciones principalmente a partir de centros, pero no registró remates al arco ni logró inquietar a Santiago Beltrán. Finalmente, aunque River generó algunas chances más, el marcador no se movió y todo terminó 1-0.

El triunfo le permitió al Millonario sumar tres puntos, pero la falta de eficacia debe servir como llamado de atención. Si bien fue superior y controló el partido, no logró liquidarlo y mantuvo latente hasta el final la posibilidad de que el rival encontrara el empate. Ahora, deberá enfocarse rápidamente en el duelo ante el Verde en Junín, que viene de vencer por 3-1 a Aldosivi y marcha tercero en la zona B, con 19 unidades.