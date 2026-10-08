Ramón Díaz negocia su regreso a Brasil y se aleja del mapa de River

El mundo River mantiene el foco en el desempeño del equipo en el Clausura. Sin embargo, también deben resolver la definición del técnico para 2027 porque el interinato de Leonardo Ponzio no se prolongará más allá de diciembre. En este escenario, la aparición de Ramón Díaz en el radar de Corinthians encendió las alarmas en Núñez.

Tras la séptima derrota consecutiva en el Brasileirao (un 2-1 frente al Inter de Porto Alegre que estiró a ocho partidos la racha sin victorias), Fernando Diniz fue apartado de su cargo en el Timao. De inmediato, el nombre del argentino surgió como el principal candidato para sucederlo en Brasil, donde ya entabló tratativas para iniciar su segundo ciclo al frente del club paulista.

Junto a su hijo Emiliano, Ramón dirigió a Corinthians entre julio de 2024 y abril de 2025. En aquella etapa logró salvarlo del descenso mediante una seguidilla de nueve victorias consecutivas en la liga y posteriormente se consagró campeón del Campeonato Paulista 2025. A lo largo de sus 60 partidos en el banco del conjunto brasileño, el DT riojano cosechó 31 victorias, 16 empates y 13 derrotas.

A la espera de una resolución, la dirigencia del Millonario observa el panorama sin haber realizado movimientos formales. Si bien trascendió que el club de Núñez no entabló contactos directos con ningún entrenador para reemplazar definitivamente a Eduardo Coudet, la figura de Ramón Díaz aparecía como una opción con adhesión creciente entre los hinchas y sectores del club.

A pesar que la relación del técnico con la actual gestión no quedó en los mejores términos tras su salida en 2014, el vínculo histórico no representaba un impedimento para que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo evaluara ofrecerle el cargo.

Por lo pronto, la planificación en Núñez contempla que los partidos restantes de la fase regular del torneo Clausura y los eventuales cruces de playoffs estarán bajo la conducción de Ponzio (quien curiosamente fue relegado por el propio Ramón en su último ciclo como entrenador del club). Salvo una conquista del título que fuerce una reevaluación sobre su continuidad, la dirigencia mantiene como prioridad la llegada de un nuevo cuerpo técnico para encarar el inicio de 2027.

Con información de TyC Sports