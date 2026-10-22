Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Esta noche, Estudiantes de La Plata visita a Flamengo en el Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. En la final ya espera Palmeiras, que eliminó por penales a Fluminense.

Desde las 21.30, el equipo dirigido por el Cacique Medina buscará dar el golpe en Brasil y conseguir el pasaje al partido decisivo, que se disputará en Montevideo. Enfrente tendrá al vigente campeón, uno de los candidatos al título y con un plantel repleto de figuras internacionales.

Para Estudiantes, la visita a Río de Janeiro representa la oportunidad de volver a una final continental y mantener vivo el sueño de conquistar su quinta Copa Libertadores. El conjunto platense ya levantó el trofeo en cuatro oportunidades.

Flamengo no logró imponer su juego en La Plata y ni siquiera remató al arco defendido por Fernando Muslera en el encuentro de ida. Sin embargo, llega a la revancha con dos triunfos consecutivos en el Brasileirão: venció 1-0 a Fluminense y goleó 3-0 a Bahía. Además, lidera el torneo con 67 puntos.

El entrenador Leonardo Jardim deberá evaluar la condición física de varios futbolistas, entre ellos Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una operación por una fractura en la muñeca izquierda.

«Evaluaremos a Ayrton Lucas, Arrascaeta. Creo que Everton Araújo no estará. Entrenó con el grupo, pero ya no está. Ya veremos qué pasa con Saúl. Danilo está descartado», declaró el DT en conferencia de prensa.

En el estadio UNO, Estudiantes logró neutralizar al Mengao y contó con las mejores oportunidades para quedarse con la victoria. Sin embargo, el encuentro terminó sin goles y la serie se definirá en el Maracaná.

Para la revancha, Medina tendrá a disposición a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no pudieron jugar el primer partido por sanción y se perfilan para ser titulares. Además, Marcos Rojo recibió la habilitación de la Conmebol y podrá integrar la lista de convocados, después de haberse perdido el encuentro de ida.

«Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca de ello. Creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio. Vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Libertadores«, sostuvo el entrenador del Pincha.

En el torneo local, el equipo platense ganó apenas uno de sus últimos siete partidos en todas las competencias, se ubica décimo en la Zona A y, por el momento, está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Ahora, buscará dejar atrás ese panorama y dar un paso decisivo en la Copa Libertadores.

El once probable de Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

El once probable de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido