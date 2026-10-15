Europa League: Bayer Leverkusen, Benfica y Juventus, con presencia de argentinos, en el lote de equipos con puntaje ideal

Bayer Leverkusen, Benfica, Bournemouth, Lyon y Juventus forman parte del lote de 10 equipos que acumulan puntaje ideal tras jugarse la segunda fecha de la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante de la UEFA.

En Polonia, Equi Fernández fue titular y Facundo Medina ingresó desde el banco, en la goleada 4 a 0 del Leverkusen ante el Lech Poznan y paralelamente, el Olympique Lyon, sin Nicolás Tagliafico, le ganó 3 a 2 como local al Crystal Palace inglés que tuvo a Walter Benítez en el arco.

¡NO LA SACÓ NADIE! Equi Fernández metió un buen pase para Tella que no pudo vencer al arquero pero Tillman rescató dos rebotes y anotó el 2-0 de Bayer Leverkusen vs. Lech Poznan. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MwA2A9aXpC October 15, 2026

Benfica, con Gianluca Prestianni de titular y Claudio Echeverri en la segunda parte, superó como local al Celtic escocés por 4 a 1 y Bournemouth, con Julio Soler en el once inicial, se impuso 2 a 0 al Sturm Graz de Austria.

🔥 PROTAGONISMO SUDAMERICANO EN LA GOLEADA DE BENFICA 🦅 Venció a Celtic por 4-1 para llevar puntaje perfecto en dos fechas disputadas de la #UELxESPN ⚽ Doblete de 🇨🇴 Jhon Durán, Alexander Bah y Vangelis Pavlidis ⚽ 🇨🇴 Camilo Durán descontó 🅰️ 🇦🇷 Doblete de asistencias de Gianluca Prestianni — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

En España, Nico González ingresó en el complemento en el agónico 2 a 1 de Juventus ante el Celta que le permitió a la Vecchia Signora alcanzar a los líderes con 6 puntos.

Prestianni tuvo participación en la goleada de Benfica.

Los otros equipos que alcanzaron los 6 puntos son Besiktas, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Sunderland y Olympiakos de Grecia que ganó 1 a 0 en su visita al Olympique de Marsella.

Otros resultados de la segunda fecha de la Europa League

RB Salzburgo 0 – Milan 4; Torreense 1 – Sunderland 2; Celje 0 – Omonia 3; AZ 2 – Beer Sheva 1; Sparta Praga 1 – Lillestrom 1; Union St Gilloise 1 – Real Sociedad 1; Ferencvaros 2 – Viktoria Plzen 1, Rennes 2 – OFI 1; Dinamo Zagreb 0 – Anderlecht 0; NEC 1 – Levski Sofía 1, Hoffenheim 2 – Besiktas 3 y Jiagellonia 3 – Ararat 1.