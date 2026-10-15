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Europa League: Bayer Leverkusen, Benfica y Juventus, con presencia de argentinos, en el lote de equipos con puntaje ideal

Con la participación de futbolistas argentinos, Bayer, Benfica, Bournemouth, Lyon y Juventus forman parte del lote de 10 equipos que acumulan puntaje ideal tras la segunda fecha de la Europa League. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Ezequiel Fernández se destacó en el Leverkusen.

Ezequiel Fernández se destacó en el Leverkusen.

Bayer Leverkusen, Benfica, Bournemouth, Lyon y Juventus forman parte del lote de 10 equipos que acumulan puntaje ideal tras jugarse la segunda fecha de la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante de la UEFA.

En Polonia, Equi Fernández fue titular y Facundo Medina ingresó desde el banco, en la goleada 4 a 0 del Leverkusen ante el Lech Poznan y paralelamente, el Olympique Lyon, sin Nicolás Tagliafico, le ganó 3 a 2 como local al Crystal Palace inglés que tuvo a Walter Benítez en el arco.

Benfica, con Gianluca Prestianni de titular y Claudio Echeverri en la segunda parte, superó como local al Celtic escocés por 4 a 1 y Bournemouth, con Julio Soler en el once inicial, se impuso 2 a 0 al Sturm Graz de Austria.

En España, Nico González ingresó en el complemento en el agónico 2 a 1 de Juventus ante el Celta que le permitió a la Vecchia Signora alcanzar a los líderes con 6 puntos.

Prestianni tuvo participación en la goleada de Benfica.

Los otros equipos que alcanzaron los 6 puntos son Besiktas, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Sunderland y Olympiakos de Grecia que ganó 1 a 0 en su visita al Olympique de Marsella.

Otros resultados de la segunda fecha de la Europa League

RB Salzburgo 0 – Milan 4; Torreense 1 – Sunderland 2; Celje 0 – Omonia 3; AZ 2 – Beer Sheva 1; Sparta Praga 1 – Lillestrom 1; Union St Gilloise 1 – Real Sociedad 1; Ferencvaros 2 – Viktoria Plzen 1, Rennes 2 – OFI 1; Dinamo Zagreb 0 – Anderlecht 0; NEC 1 – Levski Sofía 1, Hoffenheim 2 – Besiktas 3 y Jiagellonia 3 – Ararat 1.


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Bayer Leverkusen

Equi Fernández

Gianluca Prestianni

Bayer Leverkusen, Benfica, Bournemouth, Lyon y Juventus forman parte del lote de 10 equipos que acumulan puntaje ideal tras jugarse la segunda fecha de la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante de la UEFA.

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