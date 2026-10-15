Federal A: Deportivo Rincón jugará el sábado en busca de la heroica ante Kimberley

El León cayó en su casa por la mínima e ira en busca de la épica en Mar del Plata. Foto: Prensa Deportivo Rincón.

Deportivo Rincón definirá su destino en Mar del Plata frente a Kimberley por el partido de vuelta de la primera etapa de la Reválida del Federal. El León neuquino buscará la heroica, luego de caer por 1-0 en condición de local.

El duelo será el próximo sábado a las 15:00 con el arbitraje de Marcos Liuzzi. Durante este año, el oriundo de Ayacucho dirigió en una ocasión a Rincón, en el triunfo en su casa por 2-0 ante Argentino de Monte Maíz. Por otro lado, dos veces ya fue el juez principal de Kimberley en esta temporada. Ambas fueron de local y triunfos para el Dragón.

Los dirigidos por German Noce están obligados a ganar por una diferencia de dos goles para seguir en carrera por el segundo ascenso. En caso de lograr un triunfo por la mínima en el estadio José Alberto Valle, el León se quedará afuera, ya que Kimberley tiene la ventaja deportiva en caso de igualar en el global de la serie.

Rincón está obligado a ganar para seguir con vida en esta edición del Federal A.

Rincón buscará vencer a domicilio, un punto debil del equipo neuquino en este 2026. En total disputó 12 partidos en condición de visitante en el Federal A, logrando dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Cipolletti también viaja a Mar del Plata en busca de la final

Cipolletti disputará el partido de vuelta de las semifinales frente a Alvarado en busca del primer ascenso a la Primera Nacional. En la ida, el Albinegro sacó una importante ventaja por 1-0.

El encuentro será el domingo 18/10 y se mantuvo el horario de 15:30. El CF resolvió que las dos semis de vuelta se jueguen ese día para que los que avancen a la final del 25/10 tengan el mismo tiempo de descanso. San Martín de Formosa – Olimpo, que empataron 1 a 1 en Bahía Blanca, también jugarán a esa hora.

El árbitro del partido será el salteño Gustavo Benítes. Viene de dirigir a Cipolletti en su visita a Sol de América en Formosa, en la ida de cuartos de final.

Alvarado tiene ventaja deportiva y le alcanzará con un triunfo por cualquier diferencia para clasificar a la final. El Albinegro necesita empatar o ganar para avanzar a la definición por el ascenso a la Primera Nacional.