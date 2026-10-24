Flamengo pidió los puntos ante Estudiantes por una «mala inclusión» de Marcos Rojo

Flamengo quedó eliminado ante Estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores, pero no se resigna. Menos de 24 horas después del final del partido, el Mengao presentó una denuncia formal ante la CONMEBOL por la habilitación de Marcos Rojo.

El defensor no pudo jugar la ida en La Plata porque la confederación sudamericana rechazó su inscripción al entender que el defensor había sido registrado en la liga local fuera del plazo establecido.

Ante este impedimento, el Pincha elevó un reclamo al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) presentó antecedentes de futbolistas que fueron incorporados fuera de las ventanas habituales y recibieron autorización para competencias internacionales. Por eso, el ente dio el permiso para disputar el partido de vuelta.

Marcos Rojo fue titular en el Maracaná, luego de no haber podido jugar la ida.

Aunque cabe destacar que esta resolución es provisoria y no definitiva. Con este panorama, el club carioca argumenta que la presencia del futbolista de 36 años podría ser considerada irregular.

Ante este reclamo, Estudiantes tendrá tiempo de presentar su defensa hasta la próxima semana. Según el reglamento, un jugador mal incluido puede derivar en la pérdida de puntos y en la victoria 3-0 a favor del equipo rival.

El festejo con Muslera tras la clasificación del Pincha a la gran final continental.

Se espera que la CONMEBOL tome una decisión recién cuando el TAS anuncie una resolución firme sobre esta situación. Flamengo intentará que el fallo salga lo antes posible, ya que la final de Libertadores será el 28 de noviembre ante Palmeiras.

Estudiantes confía en que esta situación se resuelva favorablemente y que no haya ningún cambio de resultado. La preocupación principal es si podrá contar con Rojo para la definición del título. Por ahora, el equipo de Medina se enfoca en el torneo argentino a la espera de un fallo sin sanciones.

El antecedente que ilusiona a Flamengo

Un caso similar ocurrió en la Copa Libertadores 2018, cuando Santos fue sancionado por la inclusión indebida de Carlos Sánchez en el partido de ida de los octavos de final ante Independiente.

En aquella oportunidad, el encuentro había terminado 0-0, pero la CONMEBOL declaró ganador al Rojo por 3-0 debido a la situación reglamentaria del futbolista uruguayo. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos casos. Santos había incumplido un procedimiento establecido por la propia CONMEBOL, mientras que la autorización para que Rojo jugara ante Flamengo surgió de una instancia jurídica superior, el Tribunal Arbitral del Deporte.