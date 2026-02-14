Francisco Cerúndolo-Luciano Darderi, la gran final del Argentina Open

Para Francisco Cerúndolo no hay dos sin tres, pero ahora ¡hay que ganar! El primer preclasificado en el Argentina Open se quedó con el duelo de criollos ante Tomás Etcheverry y luchará por el título con Luciano Darderi, quien eliminó a Sebastián Báez, en el Lawn Tenis de Buenos Aires. La gran final será el domingo a las 16.

El mayor de los hermanos Cerúndolo asumió el papel de máximo favorito y venció al platense por 6-3, 7-5, en una hora y 51 minutos. Darderi, que nació en Villa Gesell pero representa a Italia, completó el otro casillero y eliminó a Báez en la segunda semifinal por 7-6 (2) y 6-1.

Cerúndolo va por el cuarto título de su carrera

Cerúndolo, N° 19 del ranking no perdió ningún parcial a lo largo de la semana. Con tres títulos en su vitrina (Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024) intentará añadir uno más a su palmarés, en una superficie en la que ha mostrado su mejor versión en las últimas temporadas. Claro que su gran meta es que la tercera sea la vencida, porque perdió dos finales en Baires: en 2021 ante Diego Schwartzman y el año pasado, ante João Fonseca.

El porteño de 27 años es el jugador que acumula más partidos ganados en polvo de ladrillo desde 2024, por delante de otro especialista como es Darderi. Será una gran batalla porque el «tano» mostró todo su nivel, al igual que el resto de la semana, para llegar a su quinta final ATP Tour (4-0) y la segunda en Argentina tras ganar su primer título, en el Córdoba Open en 2024.

Darderi tiene un 2026 muy positivo y va por su quinta corona ATP. (Argentina Open)

«Sabía que iba a ser un partido duro, con un amigo de toda la vida. Se jugaba como se podía por el viento, adaptar a los piques, pero creo que jugué el partido más consistente de la semana, bastante prolijo, casi de inicio a fin. Estoy contento con volver a una final», afirmó Cerúndolo.

Un habitué en la definición

Cerúndolo se transformó en el sexto jugador que alcanza al menos tres finales en Buenos Aires, junto a Diego Schwartzman (2019, 2021-22), Carlos Moyà (2003-04, 2006), Juan Mónaco (2007, 2009, 2015), Nicolás Almagro (2011-12, 2016) y David Ferrer, que tiene el récord con cuatro (2010, 2012-14).

Además es el primer jugador local que consigue enlazar dos finales consecutivas en Buenos Aires (2025-2026) desde que Diego Schwartzman lo hizo en 2021-2022.