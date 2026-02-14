El Mundialito Femenino se juega con gran interés y una buena participación de equipos

Con una interesante participación de equipos se puso en marcha la 5° edición del Mundialito Femenino de fútbol. En el primer día de competencia se disputaron una gran cantidad de encuentros en los tres escenarios que tiene dispuestos la organización.

Las sedes son el estadio Luis Maiolino, el Complejo del club Deportivo Roca y el Predio Municipal, ubicado en la zona norte de la ciudad. Los partidos comenzaron por la mañana con buen marco de público que acompaña cada jornada y tienen continuidad por la tarde, durante el mediodía hay un receso, y se reanudan desde las 17 hasta la medianoche.

La organización pone especial atención en el comportamiento, tanto dentro como fuera del campo de juego entre los presentes. En la jornada de ayer, en uno de los juegos de la categoría central Sub 14, se vivió una situación particular.

Durante el partido que animaban CAI Naranja y Princesas, el árbitro del juego hizo retirar del estadio Luis Maiolino a un espectador que lo insultaba desde las tribunas. Una vez retirado del lugar, el juego se reanudó y pudo desarrollarse con normalidad hasta su finalización. Un ejemplo a seguir y tener en cuenta ante estas situaciones.

CAI Naranja fue muy superior a las Princesas locales, en un duelo con muchos goles en Sub 14.

Luego, en el mismo escenario se llevó a cabo la inauguración oficial del torneo. Por la noche se realizó el desfile de todas las delegaciones que participan. Se vivió una fiesta que entregó mucho colorido y alegría entre las participantes.

El certamen se disputa en las categorías: Sub 12, Sub 14 y Sub 16. En cada división se consagran tres campeones: Copa de Oro, de Plata y de Bronce. Las campeonas se definirán el martes en el Maiolino.

