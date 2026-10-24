Francisco Cerúndolo no pudo avanzar a la final del ATP 250 de Bruselas

Francisco Cerúndolo (21°) no pudo ante el neerlandés Griekspoor y quedó eliminado del ATP 250 de Bruselas. Fue derrota por 6-2, 3-6 y 6-7 en 2 horas y 6 minutos de partido.

El argentino tuvo un buen inicio del partido. Con un gran nivel y solidez desde el fondo, le quebró dos veces a su rival y no cedió oportunidades, para llevarse el primer set sin complicaciones. En la segunda manga, el europeo creció e incrementó la agresividad con su derecha. Hubo paridad hasta el 4-3, cuando el número 60 del mundo se quedó con el servicio del albiceleste, para luego sacar y llevar el partido al último set.

En el definitorio, el desarrollo fue cambiante. Cerúndolo quebró y se puso arriba 5-3. Pero no aprovechó la oportunidad, Griekspoor tuvo punto de break que le dio vida e impulso. Luego, ambos fueron sólidos en sus games de servicio y todo se definió en el tiebreak. Allí, el argentino nunca se encontró cómodo y se despidió de Bélgica, a un paso de la final.

El próximo objetivo de la mejor raqueta nacional será el ATP 500 de Viena, que comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá hasta el 1° de noviembre.

Triunfo de Juanma Cerúndolo en Suiza

Este sábado comenzó la Qualy en los ATP 500 de Basel y Viena. Y dos argentinos ya salieron a la cancha. En Suiza, la buena de la jornada fue el triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (53°). El menor de los hermanos venció al estadounidense Svajda (77°) por 6-4 y 6-3. De esta forma, avanzó a la última ronda de clasificación, donde se verá las caras ante el alemán Daniel Altmaier.

Sebastián Báez se despidió rápidamente en la tierra de Roger Federer. El bonaerense cayó en tres sets ante el francés Mpetshi Perricard por 3-6, 6-3 y 3-6.

Por otro lado, Thiago Tirante disputará la clasificación en el torneo austríaco. El platense debutará ante el francés Mannarino. El único antecedente entre ambos fue en el US Open con una victoria en cinco sets del tenista galo.