Video | Colapinto y Albon despistaron en la clasificación del GP de Brasil: Williams evalúa quién correrá

El Gran Premio de Brasil se tornó una verdadera prueba de resistencia para el equipo Williams luego de una jornada de clasificación marcada por la lluvia y los accidentes. Mirá la gravedad de los accidentes y qué deberá definir la escudería. Al mediodía se correrá.

Franco Colapinto, el joven piloto argentino, se vio involucrado en un choque durante la Q1 que lo dejó fuera de la tanda y puso en duda su participación en la carrera principal.

Así sacaron el auto de Franco Colapinto tras el despiste. Foto Ettore Chiereguini/AP.

La situación se complicó aún más para el equipo británico cuando Alex Albon, compañero de Colapinto, también sufrió un fuerte impacto, dejando a Williams con dos vehículos dañados y una incógnita sobre cuál de los dos pilotos podrá tomar la salida.

Por la lluvia, Colapinto se despistó en la clasificación del GP de Brasil y su participación está en duda

El día de clasificación comenzó temprano, pero las condiciones climáticas adversas se convirtieron en protagonistas. Tras un inicio relativamente tranquilo en la Carrera Sprint, donde Colapinto terminó 12°, la lluvia se intensificó, obligando a la organización a postergar la clasificación por dos horas. Finalmente, la Q1 comenzó a las 07:30 (hora argentina), y ahí fue donde la jornada dio un giro inesperado para Colapinto.

El argentino, que había marcado un competitivo 9° tiempo en sus primeros giros, perdió el control de su monoplaza al ingresar en una curva mientras intentaba mejorar su registro. Las ruedas patinaron en el asfalto mojado, lo que llevó al auto a deslizarse y estrellarse contra las barreras de contención.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para provocar la bandera roja y detener la sesión. Aunque Colapinto salió ileso, el Williams FW45 presentó daños significativos que requerirán un trabajo de reparación exhaustivo por parte del equipo técnico.

Desolado, Colapinto asumió la responsabilidad del incidente. “Fue un error 100% mío, estoy triste, no tendría que haber ocurrido”, admitió. “Hice body wheelspin y fue irrecuperable”, explicó sobre la pérdida de tracción que lo llevó al despiste. El argentino también manifestó su preocupación por el equipo: “Le pido perdón al equipo porque tienen mucho trabajo y no sé si vamos a llegar a la carrera o no. Vamos a ver si podemos hacer algo para después”.

Mientras los mecánicos de Williams trabajaban contrarreloj para evaluar la viabilidad de reparar el monoplaza a tiempo, la clasificación avanzaba y otros pilotos también enfrentaban las complicadas condiciones del circuito de Interlagos.

En la Q2, Carlos Sainz, quien reemplazará a Colapinto en el equipo el próximo año, también se accidentó, confirmando la peligrosidad del trazado bajo la lluvia. Más adelante, en la Q3, Fernando Alonso protagonizó un incidente similar, y el propio Albon, quien había logrado pasar la Q2, se vio involucrado en un choque que dejó su auto aún más comprometido.

El accidente de Albon generó dudas adicionales en el seno de Williams. Si bien el tailandés había conseguido un buen tiempo antes del accidente, los daños a su monoplaza fueron significativos y, junto con el de Colapinto, requerirían reparaciones intensivas.

El equipo debe decidir si será posible alinear ambos autos para la carrera o si solo uno de los dos podrá estar en la parrilla. Esto deja abierta la posibilidad de que Colapinto deba ver la carrera desde los boxes si Albon es el elegido para correr.

“Hay que pensar en la carrera si es que llegamos a largar, es lo que más quiero…”, comentó Colapinto, con un dejo de esperanza, mientras observaba el incesante trabajo de los mecánicos en el box.

El panorama general de la clasificación fue atípico. Lando Norris se aseguró la pole position en medio de las complicaciones del clima y un aluvión de incidentes. George Russell, con un tiempo de 1:23.578, logró el segundo puesto, mientras que Yuki Tsunoda ocupó el tercer lugar con un tiempo de 1:24.111.

Estos resultados sorprendieron, ya que Max Verstappen, líder del campeonato, solo logró un 12° lugar y deberá penalizar cinco posiciones en la grilla por cambios en su unidad de potencia.

Para los fanáticos argentinos que habían viajado hasta San Pablo, la noche previa a la clasificación había sido un momento de alegría y fervor. Organizaron un “banderazo” en apoyo a Colapinto, ondeando banderas celestes y blancas y coreando canciones en su honor.

Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación tras el accidente del piloto. “Estamos con Argentina en estos momentos”, afirmaron algunos de los hinchas, reafirmando su apoyo al joven piloto pese a las dificultades.

Ahora, la atención se centra en el garaje de Williams, donde los mecánicos deberán decidir cuál de los dos autos podrá estar listo para la largada del GP de Brasil, previsto para las 12:30 (hora argentina). Los próximos minutos y horas serán cruciales para determinar si Colapinto podrá finalmente participar en la carrera o si su lugar lo ocupará Albon.