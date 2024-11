Colapinto agradeció el apoyo de los hinchas tras la muerte de su abuelo: «Me hicieron sacar una sonrisa»

Franco Colapinto culminó en la 12° posición en la Sprint Race que se llevó adelante en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en el marco del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tras la carrera, el piloto reconoció que le afectó la partida de su abuelo y agradeció el apoyo de los hinchas.

El argentino que terminó en el 12º lugar (había largado 14º) destacó que “es una lástima que haya pasado esto justo en este fin de semana”. Además, agregó: “Lo quería disfrutar y me cuesta. El aliento de la gente me dio muy buena energía. Gracias a todos los fans que vinieron a apoyar. Es algo muy lindo”.

Con respecto a la gran cantidad de público que se acercó a alentarlo, Colapinto fue contundente. “Es una locura. Están locos, boludo. Les agradezco mucho por venir. Es muy lindo recibir todo este apoyo. Estoy acá por ellos y me hicieron sacar una sonrisa”, declaró el piloto que corre con Williams Racing.

En otro fragmento de la nota en zona mixta, Franco analizó la pelea con Hamilton: ”Lo tuve atrás todas las vueltas que pude hasta que me pasó. Fue una buena carrera. No me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos. Ahora a trabajar para intentar hacer una buena clasificación y una buena carrera mañana”, remató.