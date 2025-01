Franco Colapinto y su futuro en la F1: “Nada cerrado ni confirmado”

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue lleno de interrogantes y mientras espera novedades desde, afirmó que no tiene “nada cerrado ni confirmado” para la temporada 2025 que se pondrá en marcha en el mes de marzo. Si bien es cierto que todavía hay margen de maniobra, en los próximos días empezarán los ensayos fuertes en todos los equipos y por el momento, el piloto de Pilar deberá conformarse con seguir en la escudería Williams, pero como alternativa.

“Estamos intentando buscar la mejor opción para mí”, agregó Colapinto en una entrevista para el canal de Youtube «Tavo al Volante». La nota evitó profundizar sobre el futuro de Franco en la máxima categoría y rumbeó para otros temas, aunque por momentos fue inevitable.

El piloto, que revolucionó la categoría con su arribo para las últimas nueve carreras de la temporada 2024, aseguró que está en búsqueda de la mejor chance y que la relación con la gente de Williams es perfecta. Sin embargo, los que estarán en línea de largada el 2 de marzo en Bahrein serán Carlos Sainz y Alex Albon.

Las revelaciones de Colapinto

En la entrevista con Tavo al Volante, Colapinto contó que prefiere «manejar camionetas», además de afirmar que «no tenés que frenar en los pozos y no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”.

También dio una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron a qué se hubiese dedicado si no era piloto: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”. Sobre sus costumbres dijo: “Creo que los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”.

Un comentario alentador

Juan Fossaroli, periodista de ESPN y cercano al entorno de Franco Colapinto, reavivó las esperanzas de que el argentino vuelva pronto a la máxima. “Las lágrimas que vienen son de alegría. Lo mejor está por venir siempre. Franco, con la marca que ha dejado, va a estar en la Fórmula 1, no importa en qué momento ni cuándo. No voy a decir lo que sé”, aseguró en la última edición 2024 del programa El Show de la Fórmula 1.

Por Franco, Argentina se volvió a prender en el mundo de la F1.

La realidad es que la única chance que asoma para Colapinto es en Alpine, escudería en la que Franco podría tener una oportunidad a partir de la quinta fecha si Jack Doohan no rinde de acuerdo a lo esperado en las cuatro primeras jornadas. Eso es lo que dice el contrato entre el piloto australiano y el team francés.