Alberto Weretilneck palpitó la final de Cipolletti desde San Francisco: «Es histórico para la ciudad y la provincia»

Weretilneck y Buteler acompañaron la campaña de Cipolletti durante el año y viajaron para la final.

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

Como a lo largo de la campaña en el Federal A, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, brindaron su apoyo al Albinegro antes de la gran final por el ascenso a la Primera Nacional.

Los dos mandatarios viajaron a San Francisco, estuvieron en la cancha de Sportivo Belgrano donde se jugará este domingo la final y le dieron su aliento al plantel.

«Es un momento histórico para el club, es una situación tremenda estar por jugar una final así después de tres décadas. Nos da alegría y también ansiedad, las horas no pasan más y la espera se hace larga», expresó Weretilneck desde San Francisco, en diálogo con Río Negro.

«Reconozco el gran trabajo de la dirigencia y todo el esfuerzo y el compromiso del cuerpo técnico y el equipo. No se llega a la final de un torneo tan competitivo y tan difícil de casualidad. Se llega porque evidentemente hubo un proyecto que se diseñó a principio de año y fue cumpliendo todas sus etapas», destacó.

El gobernador también valoró el apoyo del público albinegro que copará su tribuna en el estadio con 4.000 personas. «El acompañamiento del hincha también fue importante, demostraron un fanatismo poco comparable con cualquier otro club del interior del país. Por algo estamos viendo una movilización gigantesca, cruzando medio país para acompañar al equipo», afirmó.

Sobre el apoyo a Cipolletti durante el año, el mandatario provincial señaló: «Acompañamos todos días en lo económico a través de los distintos sponsors y cada vez que la agenda nos lo permitía también nos acercamos al club y a la cancha».

Weretilneck reconoció que vio a los jugadores con mucho optimismo para la final. «Creo que estamos muy bien, el grupo pasó una dura prueba el fin de semana pasado en Mar del Plata. Hoy los saludé en el hotel y vi que estaban con mucha fuerza y energía«, aseguró.

El gobernador también recalcó la importancia que tendría un ascenso. «Es un momento importante para la ciudad y la provincia, jugar en otra categoría atraería más socios, más público, estar en la segunda categoría es algo que jerarquizaría enormemente al club, justo en el año de su centenario. El hincha lo espera hace muchos años. También significaría una mayor movilidad económica para la ciudad, son muchos los aspectos positivos», analizó.

«Nosotros vamos a acompañar en cualquier circunstancia, por la historia del club, porque somos hinchas y porque tiene una dirigencia que está a la altura de la circunstancias», concluyó.