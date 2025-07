Brutal asalto a familiares de un jugador de la Selección Argentina: «Me gatillaron en la cabeza»

En las últimas horas, la familia de un jugador de la Selección Argentina vivió una verdadera pesadilla. Ocho delincuentes ingresaron al domicilio del suegro de un campeón del mundo, le pusieron un arma en la cabeza y se enfrentaron a los tiros con la Policía antes de escapar.

El hecho ocurrió durante la noche del 7 de julio en Lanús, en el domicilio de Claudio Occhiuzzi, suegro de Nahuel Molina. Todo comenzó alrededor de las 20.30 en la calle Eva Perón, cuando la familia estaba reunida.

«Estábamos en el living mirando la televisión y empezamos a escuchar ruidos en la ventana del comedor. Cuando me acerqué entra un malviviente, todo vestido de negro, me pone un revólver en la cabeza y atrás entran tres más», relató el empresario inmobiliario y familiar del lateral de la Albiceleste.

🚨 ASÍ LE ROBARON AL SUEGRO DE NAHUEL MOLINA

– Estaba cenando junto a su familia cuando fue asaltado por varios delincuentes

– La policía los estaba siguiendo, hubo un tiroteo a la salida y tres ladrones fueron detenidos

A punta de pistola, los delincuentes ingresaron y sentaron a toda la familia en la sala junto a sus hijos menores de edad. «Después me llevan al dormitorio, me empiezan a hostigar, a poner el arma en la cabeza, a golpearme y pedirme que les dijera dónde tenía la plata», describió.

Según describió Occhiuzzi, solo tenía joyas heredadas, pero los ladrones exigían más y mantenían contacto entre ellos mediante handy.

El vehículo que utilizaron los asaltantes ya tenía pedido de captura por la Justicia por un robo agravado. Desde las cámaras municipales ya lo habían detectado minutos antes por las calles de la ciudad y había sido alertada la DDI de Morón.

Asalto a un familiar de un campeón del mundo: así fue el robo y la persecución

Al llegar la Policía al domicilio, el conductor que estaba en la puerta embistió a uno de los patrulleros y disparó contra los agentes, lo que generó un tiroteo dentro y fuera de la casa.

“Cuando cruzaron la puerta del comedor se empezaron a tirotear con la Policía. Hubo más de diez o quince disparos. Uno salió corriendo afuera y tres se volvieron a meter. Fue el momento de más pánico, pensé que me iban a matar porque quizás imaginaron que yo les había avisado», comentó el suegro del jugador del Atlético Madrid.

Además, dio detalles del violento hecho que vivió: «Querían salir por el fondo, así que los acompañé e intenté abrir la reja que tenía un candado. De los nervios no lo podía abrir y en todo momento me ponían el revólver en la cabeza y me gatillaban».

El ilícito derivó en una persecución, que finalizó con tres detenidos de 23, 22 y 20 años. Los otros cinco lograron escapar y se dieron a la fuga.