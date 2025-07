El once de Russo para el debut, una sorpresa y dos dudas para el debut de Boca ante Argentinos

Boca atraviesa el epílogo de una semana especial. Se encuentra a días del debut en el Torneo Clausura, en cuya primera fecha visitará este domingo a Argentinos Juniors en La Paternal, y ya disfruta de las mieles de un regreso estelar: Leandro Paredes, que será presentado este jueves desde las 18 en la Bombonera.



El entrenador Miguel Russo ya ultima detalles para lo que sería el primer once titular del segundo semestre, un armado en el que se aguarda por algunas sorpresas y otras incógnitas.

El probable once del Boca de Russo para el debut de Boca en el Torneo Clausura

Con Agustín Marchesín confirmado, en la línea defensiva parece no haber alarmas: Marco Pellegrino será el segundo marcador central en reemplazo de Ayrton Costa para acompañar a Nicolás Figal. Por las bandas, Luis Advíncula y Lautaro Blanco son fijas.

Se entiende que, como idea primordial, el experimentado técnico xeneize busca cierto equilibrio en la mitad de la cancha y por eso fue que solicitó un refuerzo clave para su armado: Malcom Braida, a quien dirigió en San Lorenzo.

Lo cierto es que Boca necesita sumar un mediocampista por derecha. En palabras de Russo, «un Braida por derecha». El ex Ciclón aporta el despliegue por la banda izquierda, pero todavía no está resuelto quién lo hará por el sector derecho.

En ese mar de dudas surgió una opción sorpresiva: el chileno Williams Alarcón, quien suele pararse más como volante central, aunque se sabe que puede movilizarse por diferentes sectores de la cancha.

Existe una contrapartida: su presencia restaría juego profundo por la banda y hasta empujaría a Advíncula a desbordar más seguido.

Si bien es una alternativa, no está confirmado que el ex mediocampista de Huracán vaya a ser titular. En caso de no jugar Alarcón, quien estará en la parte derecha será Kevin Zenón.

En la banda izquierda, como se sabe, parece ganar terreno Braida, del paladar de Russo, pero tampoco se puede desterrar la alternativa de Alan Velasco -movido a la izquierda- para permitir la entrada de Carlos Palacios como jugador libre y acompañante de Miguel Merentiel.

Mientras se espera por Paredes, que estará a disposición en los próximos días, el doble cinco lo conformarán Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte, las dos piezas que lo formaron en el Mundial de Clubes luego de la lesión inicial de Ander Herrera en el debut ante Benfica.