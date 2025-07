Diego Cocca reveló por qué dejó Talleres antes del debut: «Ya conozco el final de la película»

Diego Cocca sorprendió a todos y dio el portazo en Talleres antes de debutar oficialmente como técnico del equipo cordobés. Si bien hubo versiones que apuntaron a la dirigencia, el técnico rompió el silencio y habló del motivo que terminó con su renuncia.

En diálogo con TyC Sports, Cocca aclaró que su salida no fue por un conflicto interno. “Me di un abrazo con Fassi (el presidente), los jugadores y la gente del club. Entendieron que no se pudo cumplir con lo que habíamos proyectado. No era solo un pedido mío, era el objetivo de todos. Si traés refuerzos con tiempo, tenés más chances de que el equipo funcione”, explicó.

Con casi dos décadas de carrera, Cocca remarcó que su decisión fue también una cuestión de experiencia. “Ya conozco el final de la película. Cuando veo ciertas situaciones, prefiero ser cauto. Había que reforzar, porque hay buenos jugadores, pero con lo que pasó el semestre anterior, no alcanzaba.»

"TENÍA MUCHA ILUSIÓN CON TALLERES"



Diego Cocca habló en TyC Sports tras su renuncia al conjunto cordobés. pic.twitter.com/1kFc4f1Nc5 — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2025

La falta de incorporaciones fue el factor decisivo. “Si esa posibilidad no estaba, entonces no soy el técnico adecuado para Talleres. No vine para estar en mitad de tabla, sino para pelear cosas importantes”, sentenció.

El entrenador, que ganó el Torneo Transición 2014 con Racing y tres títulos con Atlas de México, dejó abierta la puerta a nuevos desafíos en el país: “Estoy dispuesto a sumarme a un proyecto donde me sienta representado, y pueda competir de igual a igual con cualquiera”.

Sobre el final, lanzó una frase que dejó en evidencia ciertas internas dirigenciales: “Nosotros como cuerpo técnico pensábamos en otra cosa. Los jugadores no tienen la culpa, al contrario, se entrenaron muy bien. Pero hubo promesas de ventas que venían desde antes.»