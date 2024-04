Confirmaron las sedes para las semis y final de la Copa de la Liga: cuándo se jugarán

Este martes, la Liga Profesional del Fútbol Argentino confirmó las sedes para los partidos entre Estudiantes – Boca y Argentinos Juniors – Vélez que definirán a los finalistas de la Copa de la Liga. Además, se conoció el escenario que albergará la definición del torneo.

Desde la Liga Profesional anunciaron que el domingo 28 de abril a las 15.30 se enfrentarán Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en el estadio Único de San Nicolás, tal como había trascendido este lunes.

Mientras que Estudiantes y Boca jugarán la otra semifinal el martes 30 de abril a las 20 en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la Provincia de Córdoba.

El anuncio de la Liga Profesional.

Además, la Liga recordó que, como se informó en su momento, la Final se jugará en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. El encuentro está programado para el domingo 5 de mayo a las 15.30.

Cuáles fueron los criterios para elegir las sedes de las semis de la Copa de la Liga

Criterios de selección: uno de los principales objetivos siempre es “federalizar” el fútbol argentino, llevando este tipo de partidos a Ciudades/Provincias que no cuentan habitualmente con este tipo de encuentros. Por consiguiente, en una instancia de semifinales, necesariamente se buscan sedes del interior del país.

Disponibilidad: Por cuestiones de infraestructura (se sabía desde diciembre que muchos estadios se iban a encontrar, en esta época aprovechando el receso, con procesos de resiembra y reparación) sumado a cuestiones de seguridad (dos ejemplos: la APREVIDE debe aprobar y garantizar los operativos de seguridad para los encuentros que se disputen en el AMBA; CABA no autoriza partidos con la presencia de las dos parcialidades), no son muchos los estadios que cuentan con disponibilidad práctica para ser utilizados. El tema de seguridades determinante, porque siempre los organismos definen qué ruta debe utilizar cada parcialidad, qué tribunas utiliza cada parcialidad en los estadios, accesos de los planteles, etc.

Distancia: Teniendo en cuenta los equipos que llegan a estas instancias, se busca aquellos estadios con disponibilidad y lo más cercanos posibles a las sedes de los que se enfrentan.

Previsibilidad: un dato a tener presente es que la LPF trabaja este tipo de eventos con una previsibilidad no menor a tres meses; con lo cual, ya hay compromisos asumidos con distintas sedes, independientemente de los equipos que se enfrenten. Esos compromisos contemplan, entre otras cosas, el flujo de simpatizantes que se trasladan, albergan y consumen en las localidades designadas con anterioridad. La dirigencia del fútbol siempre contempla la promoción del turismo y el beneficio económico que perciben estas ciudades . Resulta una fuente laboral muy potente. Ya se hizo una excepción para los 4tos de final (a través de la generosidad de las autoridades del partido de San Nicolás, que accedieron a ceder su sede), no siendo viable poder realizarla a partir de las semifinales. Además, y este es un punto muy importante, siempre los organismos de seguridad se involucran y deciden rutas de los hinchas y operativos para que todo salga correctamente y en paz.

Capacidad de los Estadios y acuerdos con Sedes: distribuidas en virtud de: I. Acuerdos con las sedes: las mismas manifiestan tener prioridad con determinados equipos por encima de otros. II. Cantidad de socios: para la selección de los estadios, se contempla qué capacidad tiene cada uno para albergar a los socios de ambos clubes, asignando aquellos estadios de mayor capacidad al partido cuyos clubes totalicen mayor cantidad de asociados.

Cuál fue el criterio para decidir los días en los que se jugarán las semis de la Copa de la Liga

Descanso: considerar un descanso mínimo razonable para aquellos clubes que adicionalmente estén disputando competencias internacionales.

Aptos para la asistencia de público: programar los partidos en los mejores días y horarios para que los aficionados puedan asistir, siempre condicionando este aspecto al punto “a” (descanso).

Solicitudes de las sedes: para la definición del día/horario, también prima el interés que la jurisdicción elegida tenga para el partido en cuestión, siempre condicionado a los puntos “a” y “b”.