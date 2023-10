Crespo no sigue en el Al Duhail de Qatar y suena como reemplazante de Gago en Racing

Luego de que se confirmara su salida del Al Duhail de Qatar, Hernán Crespo aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a Fernando Gago como entrenador de Racing.

El ex DT de Defensa y Justicia, Banfield y San Pablo fue despedido por el club qatarí a pesar de que sus buenos números fueron buenos con 34 victorias en 48 partidos, solo 8 derrotas y 3 títulos.

Crespo aparece como una de las alternativas más importantes luego de que se descarte la chance de Guillermo Barros Schelotto. El DT, que el mes pasado fue echado de la selección de Paraguay, no tiene intenciones de volver a dirigir a Argentina por el momento.

Las otras opciones para Racing

En la lista hay que agregar a Gustavo Alfaro, entrenador con el que Racing daría un giro de patrón en el estilo de juego con el que viene trabajando el equipo. Lo del ex seleccionador de Ecuador no es sencillo porque maneja una propuesta buena del exterior, aunque no hay que descartarlo.

Alfaro fue pretendido previo a que Facundo Sava arribara al club en 2016 como entrenador de la Academia. Otro técnico en la mira es Alexander «Cacique» Medina, también buscado después de su gran campaña en Talleres de Córdoba y de últimas experiencias en el Inter de Brasil y Vélez.

Por el momento, el equipo estará dirigido por los técnicos de la reserva, Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini. Los dos estuvieron a cargo de su primera práctica hoy y estarán en el banco el domingo contra Platense.