Del ‘incendio’ al rol de Lionel Scaloni: Sampaoli habló su paso por la Selección Argentina

Jorge Sampaoli, director técnico que estuvo a cargo de la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018, habló sobre su salida de Flamengo. Mientras espera por una oferta tentadora, se refirió a su paso por el elenco Albiceleste y no se guardó nada.

Sampaoli, que dirigió a la Selección argentina entre 2017 y 2018 y terminó con un saldo de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, estuvo en el ojo de la tormenta por la floja actuación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018, donde sus dirigidos cayeron en los octavos de final ante Francia.

“Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”, reflexionó en diálogo con el medio español Marca sobre su paso por Argentina.

Luego el entrenador confesó que el equipo no estaba armado y que desde su plantel hicieron «esfuerzos para armarlo pero no sucedió». Luego añadió: «la gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso”.

A pesar de su análisis, el extécnico fue autocrítico. “Seguro me equivoqué en algunas decisiones y tuve tiempo para reprochármelo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cómo ve a la Selección argentina post Messi, analizó: “Siempre tiene la capacidad de ser competitiva. Tiene muy buenos jugadores y este proceso le ha hecho muy fuerte como campeón”.

Con respecto a Lionel Scaloni técnico campeón del mundo, quien durante su etapa fue miembro de su cuerpo técnico subayó que quiso «ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más».

Luego reveló cuál era el rol de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico. «Participaba más que nada acercándose al jugador. Supo consolidarse en una situación que era favorable”.

Sampaoli, que le dejó las puertas abiertas a la posibilidad de seguir dirigiendo en Brasil, volver a Europa o llegar al fútbol argentino, se refirió a su salida del Flamengo, último equipo que condujo.

«Sacamos el 70% de los puntos, pero no fue suficiente. En Brasil, si no ganás te tenés que ir. Perdimos la final y nos tuvimos que ir”, aseguró.

Por último, reveló dónde se ve dentro de 10 años: “Ojalá que en un fútbol diferente, con una dirigencia distinta, pero eso es difícil. El fútbol cada vez es más cortoplacista. Pero es mi pasión y ahí seguiremos. Es difícil renuncia a lo que se ama”, concluyó.

