Demichelis se defendió de las críticas y cruzó a un periodista: «Tenés mala intención»

Tras la victoria y clasificación de River en la Copa de la Liga Profesional, el entrenador Martín Demichelis compartió su alegría por la clasificación de su equipo y también se cruzó con varios periodistas que lo criticaron.

En primera instancia, reveló el pedido que les había hecho a sus jugadores antes del encuentro. «En la charla técnica, les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos», confesó.

Luego el técnico recordó una pregunta que le hizo un periodista, luego del 1-0 en contra ante Huracán, cuando le consultó si creía que «la idea les llegaba a los jugadores». Esa vez, Demichelis se enojó y fue cortante en su respuesta.

Anoche, con un resultado positivo y la clasificación de su elenco, el entrenador se acordó de eso y, pese a la insistencia del periodista, mantuvo la postura de no responder.

«A veces hay un poquito de mala intención. Me querés dejar en evidencia, yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si yo te pregunto algunas cosas, no las vas a saber responder y vas a quedar mal adelante de tus compañeros. Lo que les dije queda ahí, el vestuario«.

Con información de TyC Sports