Di María rompió el silencio y contó por qué no volvió a Rosario Central

Más allá de algunas publicaciones en redes sociales, Ángel Di María todavía no se había pronunciado sobre su frustrada vuelta a Rosario Central. En sus primeras declaraciones reveló las fuertes amenazas que sufrió su hermana.

En una entrevista con Rosario 3, Fideo dio detalles sobre su elección de seguir en Benfica y no regresar al Canalla. «La decisión de no volver la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible, eso fue el 25 de marzo», reveló.

«Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no. Para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese. No son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves. Fueron meses horribles, solo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño», agregó.

Además, contó que le comunicó su decisión de no volver al presidente Gonzalo Belloso en el mes de mayo. «Le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo«, afirmó.

También desmintió haber pedido una custodia policial especial como condición para regresar. «¡¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad?! ¡¿Cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada?! Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila. Cuando dije que no volvía fue después de las amenazas personales, no por la inseguridad de Rosario».

«Las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia. Jamás me arrepiento de nada. Lo dije y lo voy a decir mil veces más, quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver. Y tenía todo hablado con Gonzalo para volver ¡todo!, pero las amenazas sobrepasaron todos los límites», concluyó.

La amenaza a la hermana de Di María en Rosario