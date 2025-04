Mario Kempes destrozó a la Selección Argentina: «El fútbol no empezó tres meses antes de Qatar»

La Selección Argentina se mantiene en la cima del ranking FIFA y rompió un nuevo récord. Sin embargo, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, se plantó sobre el debate de que es la mejor de la historia.

El Matador dialogó en el canal de streaming Azz y planteó que “esta gente ganó un solo Mundial, no ganaron dos Mundiales. El ‘78 ganó una y el ‘86 ganó una. Ahora, si el próximo Mundial lo ganan sí te puedo decir que tienen toda la razón del mundo«.

Y dejó en claro: «Pero hay que ganar dos Mundiales y después ser la mejor Selección».

En ese sentido, se refirió a los dos trofeos continentales que obtuvo la Scaloneta: «¿La Copa América? Sí, está bueno salir campeón, pero Argentina perdió 2 finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Porque Argentina haya ganado 2 seguidas tampoco van a ser los mejores de los mejores». Y volvió a remarcar: «Si ganan otro Mundial, ahí sí me saco el sombrero».

La durísima crítica de Mario Kempes a la Selección Argentina

Antes de finalizar, el histórico goleador recordó que «estuvo el Brasil de 1970, Holanda que no ganó nada pero que fue una de las mejores Selecciones». Y sentenció: «El fútbol no empezó 3 meses antes de Qatar, el fútbol existe hace mucho tiempo y hay gente que tiene que respetar la historia. La historia del fútbol argentino la escribimos entre todos, no es solo la última parte”.