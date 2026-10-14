El fútbol roquense se subió al podio en el Campeonato Argentino de la mano de Tiro FC

Tiro FC venció a Viedma en la definición de la categía Súper. (Gentileza)

El fútbol roquense gritó campeón. En la definición de la XXI edición del campeonato nacional, en la jornada de hoy, los representantes de Tiro FC de General Roca tuvieron una jornada inolvidable al lograr consagrar a dos de sus seleccionados en el predio de La Amistad.

En Súper (más 46 años), Tiro Fútbol Club, dirigido por Luis Vera, derrotó a La Estrella de Viedma por 3 a 1, mientras que los Senior se quedaron con el festejo mayor al ganarle a la Asociación San Martín de General Roca 3 a 1.

En esta categoría otro plantel de Roca subió al podio, La Emilia se llevó el trofeo del tercer puesto.

La definición del campeonato estuvo cargada de emociones y goles; en las categorías Maxi el campeón fue Comodoro Rivadavia, que le ganó a Racing de Eduardo Castex (La Pampa) y en los mayores (Máster) el título de campeón se lo llevó Tres Arroyos de Buenos Aires tras vencer en la final a Córdoba.

La competencia, que tuvo un total de 68 equipos) se había iniciado el viernes pasado bajo una persistente lluvia, que se mantuvo a lo largo de todo el fin de semana.

San Martín y Tiro FC, ambos de Roca, disputaron la final en la división Seniors. (Fotos: Gino Avoledo)

Cabe recordar que la organización debió suprimir la instancia de octavos de final por las malas condiciones en la que quedaron las canchas de los predios Los Álamos y Don Pedro, trasladando la definición al predio La Amistad.

Esta decisión generó malestar en distintos representativos que se quedaron sin posibilidades de acceder a la instancia eliminatoria.

Aunque la organización se amparó en el reglamento del certamen, que le permite tomar este tipo de determinaciones ante estas situaciones que se presentan durante el desarrollo de la competencia.