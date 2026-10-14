Heroico empate de la Selección Argentina femenina ante Brasil

La Selección Argentina de futbol femenino logró un heroico empate ante Brasil en un amistoso internacional. La Albiceleste igualó 2-2 ante la Verdeamarela luego de jugar más de 30 minutos con una jugadora menos.

El duelo se disputó en el Arena Pernambuco de Recife y fue el segundo encuentro ante el equipo local, que sirvió como preparación para el Mundial 2027. El primer partido fue derrota por 3-1.

En los primeros minutos Brasil mostró su poderío, manejó la pelota y rápidamente se puso en ventaja. A los 13′, Bia Zaneratto abrió el marcador de cabeza. Tras el 1-0, las locales siguieron insistiendo y generaron bastante peligro en el arco defendido por la arquera Esponda.

Antes de los 30 minutos, Gio Garbelini amplió la ventaja luego de un rebote en el área albiceleste. Pero luego llegó la reacción argentina. Florencia Bonsegundo asistió a Daiana Falfán que marcó el descuento.

Tras el 1-2, las dirigidas por Portanova mostraron un cambio de imagen y fueron en busca del empate, que llegó a los 8′ del complemento. Agostina Holzheier recibió una falta dentro del área que Bonsegundo cambió por gol desde los 12 pasos.

En el mejor momento de Argentina, Sofía Domínguez protagonizó una insólita expulsión: la mediocampista reaccionó ante Kerolin que no la dejó sacar el lateral y le tiró el pelo, lo que le valió la tarjeta roja.

A pesar de jugar más de 30 minutos con una menos, la Albiceleste resistió los embates brasileños y se llevó un valioso empate contra una de las potencias del futbol femenino.

La ventana de amistosos sirvió como preparación para la Copa del Mundo 2027 que justamente se disputará en Brasil. La cita mundialista comenzará el 24 de junio y finalizará el 25 de julio. La inauguración y la gran final se jugarán en el Estadio Maracana de Río de Janeiro. Además, el próximo 11 de diciembre se realizará el sorteo de grupos.