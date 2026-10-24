El mensaje del Club Cipolletti para los jugadores antes de la final por el ascenso: «Un último pasito»

El plantel de Cipolletti tuvo su último entrenamiento antes de la final por el ascenso. (Foto: Prensa Club Cipolletti)

Matías Vega, enviado especial a San Francisco

A horas de la final por el ascenso del Federal A, Cipolletti tuvo su última práctica en tierras cordobesas y el club publicó un emotivo mensaje para los jugadores.

Los futbolistas entrenaron en el club Sociedad Sportiva de la ciudad de Devoto, a poco menos de media hora de San Francisco donde este domingo jugarán la final ante San Martín de Formosa en la cancha de Sportivo Belgrano, desde las 15 horas.

Luego de la última práctica y la conferencia de prensa de la que participó el DT Fabián Enríquez y el capitán, Marcos Pérez, el club publicó una arenga para los futbolistas y la gente, en sus redes sociales.

«Dejaron alma, corazón y vida para llegar acá chicos. Un recorrido impecable. ¿Tuvo momentos malos? Si, un montón. Pero eso no les importaba porque siempre lo usaban a su favor y revertían la situación», comenzó el mensaje.

«Hoy quiero contarles que llegan mensajes desde Valcheta, desde Bariloche, Barcelona, Zapala, Plottier, Francia, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca, Inglaterra y un montón de lugares que no son Cipolletti. Entonces tienen que saber que ya no hay una CIUDAD ni una PROVINCIA alentandonos, hay locos por todas partes del mundo que quieren ver la Albinegra en la B«, continuaron.

«Es mañana muchachos. Es todos juntos. Un último pasito. Ya quedaron en la historia del Club Cipolletti. Ya nos hicieron vivir el año del Centenario de manera espectacular. Mañana vayan por la gloria, vayan a escribir la historia grande de Cipo«, concluyeron.

Mientras cientos de hinchas ya llegaron a San Francisco y muchos otros lo harán durante la madrugada y mañana del domingo, el plantel ya está listo para hacer historia.