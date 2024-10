El tremendo elogio de un jugador dirigido por Gago: «Si le dan lo que quiere, va a ganar mucho en Boca»

Las negociaciones entre Fernando Gago y Boca continúan, mientras el entrenador se prepara para dirigir el clásico de Chivas ante Atlas. Sin embargo, el pueblo xeneize se ilusiona con su llegada y en las últimas horas, un jugador recordó cómo fue haber sido dirigido por Pintita.

El delantero Federico Andrada estuvo con Gago en Aldosivi por 25 partidos y aseguró que «uno de mis mejores momentos fue con él cuando llegó«.

En diálogo con TNT Fútbol, el delantero detalló que «me dio mucha confianza y el equipo jugaba de una manera que me beneficiaba. Fue algo muy bueno porque me fue bien y lo disfruté mucho».

Además, reveló una situación que lo sorprendió durante su paso por el Tiburón marplatense. «Gago cambió la mayoría las cosas cuando llegó. Nos pidió a todos que bajemos uno o dos kilos, o más. Yo tenía un físico que me ayudaba en mi tarea de chocar con los centrales. Con Fernando cambió. El quiere un equipo rápido e intenso», explicó.

Sobre la forma de trabajar de Pintita, Andrada describió: «El primer día se entrenaba la salida con pelota, segundo día el medio (la tenencia) y el tercero el ataque. No teníamos eso en Aldosivi, éramos más del pelotazo. Pero lo fuimos tomando».

El tremendo elogio a Fernando Gago en la previa de su llegada a Boca

El surgido en River no pudo evitar referirse a los rumores que relacionan a Gago con Boca y opinó sobre sus pergaminos para triunfar en el Xeneize.

«Los jugadores de Boca van a entender lo que pretende Gago. Su idea de juego lleva tiempo y trabajo. Si le dan lo que pide, va a ganar mucho en el club», concluyó.