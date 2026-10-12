Federal A: Germán Sosa pidió disculpas por la agresión a Cristian González: «Estoy avergonzado y arrepentido»

La expulsión de Germán Sosa en la semifinal del Federal A entre Cipolletti y Alvarado fue una de las situaciones más comentadas del partido y las imágenes se hicieron virales.

Con el partido 0 a 0 en La Visera de Cemento, el delantero golpeó al defensor albinegro, Cristian González, y el árbitro le sacó la roja directa.

Los dos ya venían de un encontronazo previo en el que el equipo visitante pidió una falta no cobrada. Sosa quedó molesto por eso y en la jugada siguiente golpeó a su rival en una clara acción de expulsión.

"Estás enfermo?" Porque el jugador de Alvardo Germán Sosa le pegó un cachetazo a un jugador de Cipolletti, la policía entró a defender al árbitro porque pensaba que lo iban a agredir. https://t.co/ffMHvxEBQW — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026

Lo peor vendría después ya que el delantero volvió a agredir a González y le pegó cuando estaba en el piso. Ya expulsado por el golpe anterior, esa reacción posterior podría derivar en una suspensión de varias fechas.

🚨 Así fue la secuencia donde es expulsado Germán Sosa de Alvarado. #Alvarado https://t.co/rnFTDUEf72 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) October 12, 2026

Sosa publicó un descargo en sus redes sociales en el que se mostró «profundamente avergonzado y arrepentido». También señaló que González realizó «gestos y burlas» pero «nada justifica mi reacción posterior a la expulsión».

«En el deporte, jamás debemos perder el control ni permitir que nuestras emociones estén por encima del respeto. Por eso, pido sinceras disculpas a los colegas del equipo contrario, a mis compañeros y a toda la gente de Alvarado, el club al que represento y defiendo con el corazón, y al que voy a seguir defendiendo hasta el final», agregó el delantero.