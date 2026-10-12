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Federal A: Germán Sosa pidió disculpas por la agresión a Cristian González: «Estoy avergonzado y arrepentido»

El delantero de Alvarado, Germán Sosa, vio la roja después de un golpe al defensor de Cipolletti, Cristian González, al que también le pegó en el piso y pidió disculpas en un comunicado.

Redacción

Por Redacción

Germán Sosa agredió a Cristian González y fue expulsado en Alvarado contra Cipolletti. (Foto: Captura LPF Play)

Germán Sosa agredió a Cristian González y fue expulsado en Alvarado contra Cipolletti. (Foto: Captura LPF Play)

La expulsión de Germán Sosa en la semifinal del Federal A entre Cipolletti y Alvarado fue una de las situaciones más comentadas del partido y las imágenes se hicieron virales.

Con el partido 0 a 0 en La Visera de Cemento, el delantero golpeó al defensor albinegro, Cristian González, y el árbitro le sacó la roja directa.

Los dos ya venían de un encontronazo previo en el que el equipo visitante pidió una falta no cobrada. Sosa quedó molesto por eso y en la jugada siguiente golpeó a su rival en una clara acción de expulsión.

Lo peor vendría después ya que el delantero volvió a agredir a González y le pegó cuando estaba en el piso. Ya expulsado por el golpe anterior, esa reacción posterior podría derivar en una suspensión de varias fechas.

Sosa publicó un descargo en sus redes sociales en el que se mostró «profundamente avergonzado y arrepentido». También señaló que González realizó «gestos y burlas» pero «nada justifica mi reacción posterior a la expulsión».

«En el deporte, jamás debemos perder el control ni permitir que nuestras emociones estén por encima del respeto. Por eso, pido sinceras disculpas a los colegas del equipo contrario, a mis compañeros y a toda la gente de Alvarado, el club al que represento y defiendo con el corazón, y al que voy a seguir defendiendo hasta el final», agregó el delantero.


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La expulsión de Germán Sosa en la semifinal del Federal A entre Cipolletti y Alvarado fue una de las situaciones más comentadas del partido y las imágenes se hicieron virales.

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