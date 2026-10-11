Federal A: Cipolletti empata con Alvarado en la primera semifinal por el ascenso en La Visera

Cipolletti empata 0 a 0 con Alvarado en la semifinal de ida por el primer ascenso del Federal A en una Visera de Cemento repleta de público. En un partido muy caliente, los dos juegan con 10 por las expulsiones de Federico Acevedo en el local y Facundo Centurión en el visitante.

La hinchada brindó un recibimiento impactante y el clima de final estuvo desde el arranque. Ese ambiente se trasladó al encuentro, que se jugó siempre con dientes apretados. La cancha húmeda ayudó a que el juego sea friccionado.

En un primer tiempo muy disputado, Cipo tuvo la iniciativa y las mejores ocasiones. No siempre pudo ser preciso en los últimos metros ante un rival replegado que casi no atacó.

La primera clara en el local la tuvo Nehuén García con un zurdazo lejano que llegó a desviar Emanuel Bilbao. El arquero, que fue protagonista la hacer tiempo en cada jugada, también le saco un derechazo arriba a Leandro Vella.

A los 29, el árbitro Fernando Rekers expulsó a Acevedo y Centurión, uno por lado, por agresión mutua. Ahí, el partido se calentó por demás y se frenó por 10 minutos. También vio la roja el DT visitante, Pablo Martel.

La demora y las expulsiones no hicieron más que favorecer al plan de Alvarado que hace negocio con el empate y los pocos minutos de juego neto.

En la reanudación, Cipo volvió a la carga y la mejor que tuvo fue en un cabezazo de Peralta que superó a Bilbao pero salió apenas afuera.

La ventaja deportiva es para los marplatenses por lo que el Albinegro deberá ganar el global de la serie para clasificar a la final única por el ascenso a la Primera Nacional.

La vuelta en el José María Minella será el domingo que viene. La otra semi la juegan Olimpo y San Martín de Formosa.

Después de la histórica goleada 6 a 1 a Sol de América en la vuelta de cuartos de final, el entrenador Fabián Enríquez decidió apostar por los mismos once titulares.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Alvarado forma con: Emanuel Bilbao; Tomás Fernández, Facundo Centurión, Cristian Gorgerino, Lautaro Núñez; Lucas Chiozza, Tomás Federico, Santiago Gutiérrez, Nahuel Speck; Ramiro Makarte y Germán Cervera.