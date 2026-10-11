Cristian González, el héroe de Cipolletti contra Alvarado: «Solo nosotros lo fuimos a buscar»

Desde que llegó a Cipolletti a mitad de temporada, Cristian González fue una garantía en la defensa. Con solvencia en la marca, voz de mando y liderazgo, se ganó un lugar rápido y ayer tuvo su gran momento en el 1 a 0 a Alvarado.

El defensor se mandó al área rival como un delantero más y con un cabezazo impecable hizo delirar a La Visera de Cemento para que el Albinegro viaje con ventaja a Mar del Plata en la semifinal por el ascenso del Federal A.

«La victoria fue ajustada, fue un partido muy duro, la cancha estaba hermosa para jugar, con el condimento de la gente con la cancha explotada. Pudimos quebrar el partido porque en todo momento lo fuimos a buscar», destacó el zaguero.

«Quedó demostrado que solo Cipolletti fue a buscar el partido, costó abrirlo pero pudimos hacerlo», agregó, en referencia al planteo defensivo de Alvarado.

Sobre su gol, repasó: «Obregón me la puso en la cabeza, estoy muy contento. Es una emoción muy grande, el equipo deja todo, estamos a un pasito, muy ilusionados”.

González también fue clave en la jugada de la segunda expulsión del visitante. Después de algunos encontronazos con Germán Sosa, el delantero rival lo agredió y vio la roja.

El defensor mantuvo la calma y no reaccionó. «Él me va a buscar, no entré en esa. Si reacciono puedo dejar al equipo con otro menos«, aseguró.

Respecto a la vuelta del próximo domingo en Mar del Plata, González analizó: «Ellos van a tener que salir a jugar, va a ser distinto pero también muy luchado».

El zaguero, que formó línea de tres con Yago Piro y Víctor Manchafico, llegó al Albinegro como uno de los refuerzos de mitad de temporada.

El entrenador, Fabián Enríquez, lo puso de titular desde el principio y el jugador le respondió con sólidas actuaciones. Se convirtió rápidamente en un pilar de la defensa y, a su habitual aporte, le agregó un gol determinante para que Cipo sueñe con el ascenso. Pase lo que pase, su cabezazo ya es inolvidable.