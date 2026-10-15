Infantino pidió disculpas, llamó a la unidad en el Consejo de la FIFA y anunció un reparto récord de dinero

La FIFA busca dejar atrás las tensiones internas con una fuerte apuesta económica. Durante la reunión del Consejo en Zúrich, Gianni Infantino presentó un plan de inversión para el período 2027-2030, destinado a fortalecer el desarrollo del fútbol en las 211 federaciones miembro.

La propuesta contempla un desembolso global de 6.350 millones de dólares, con asignaciones previstas de 25 millones para cada asociación. Los recursos estarán orientados al fútbol femenino, las divisiones juveniles, la infraestructura y distintas iniciativas de crecimiento a largo plazo.

Sin embargo, la distribución del dinero todavía deberá superar varias instancias de aprobación. Los criterios de asignación y los mecanismos de control se definirán antes de la reunión de diciembre, mientras que la resolución definitiva quedará en manos del Congreso de marzo de 2027.

En ese contexto, el máximo dirigente del organismo remarcó que «El dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 federaciones miembro», en un mensaje dirigido a las asociaciones que integran la entidad.

Infantino pidió disculpas y confirmó el retiro de FIFA Forward Enterprise

Más allá del anuncio económico, el presidente reconoció fallas en la gestión y comunicación de FIFA Forward Enterprise, una iniciativa comercial que había generado cuestionamientos entre dirigentes de diferentes confederaciones. Además, confirmó que el proyecto fue retirado de manera permanente.

«La priemra reunión del Consejo de la FIFA en la sede de la FIFA desde el rotundo éxito de la Copa Mundial 2026 fue una oportunidad para tomar decisiones importantes sobre el futuro global de nuestro deporte y reiterar que el fútbol pertenece a todos, en todas partes», inició. «La propuesta de aumentar la inversión en todas las federaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas a 6350 millones de dólares busca reforzar nuestro firme compromiso de seguir apoyando el desarrollo y el acceso al fútbol a nivel mundial gracias al excelente resultado financiero de la Copa Mundial de la FIFA», detalló.

Por otra parte, el Consejo resolvió conformar un grupo de trabajo para revisar la gobernanza de la institución, los procedimientos disciplinarios y el Premio FIFA de la Paz.

La decisión llegó en un escenario de críticas a la conducción del ente rector y de reclamos por una mayor transparencia en sus decisiones.

Con información de TyC Sports.