La contundente confesión de Thiago Almada sobre Lionel Messi: «Esa es la realidad»

Thiago Almada fue una de las figuras en la última Copa Libertadores. Se consagró campeón con Botafogo y ahora está en el radar de varios de Europa. Además, levantó la Copa del Mundo con la Selección Argentina y en las últimas horas, reveló detalles inéditos de Lionel Messi.

Durante una entrevista con Espn, el consagrado volante habló sobre el capitán de la Albiceleste y aseguró que «Leo es muy humano, muy normal, muy sencilla. Es un compañero muy bueno. Esa es la realidad».

Aunque no ocultó su asombro: «En los entrenamientos me sigue sorprendiendo, él no quiere perder a nada. Es una locura. Obviamente que se enoja cuando pierde«.

Por otra parte, el campeón del Mundo sorprendió al revelar que tuvo una oferta de un gigante de Europa en el último tiempo.

“Tuve una oferta del Manchester City cuando ya estaba Guardiola. Vélez quería que renueve porque me quedaban 6 meses de contrato. Me mandaron la oferta e iba a ir 6 meses a préstamo al Sporting de Lisboa», confesó.

Y agregó que «Vélez no me quería vender por esa plata y renové, tampoco me quería ir libre. Me quedé en Vélez, me quería ir bien”.

Ángel Di María se refirió a su relación con Lionel Messi

«De Leo lo dije todo, fue lo mejor que me pasó en mi carrera como para otro habrá sido jugar con Diego. Es lo máximo, y tantos años encima, crear una amistad… el enano es fenomenal dentro y fuera de la cancha», comentó el delantero del Benfica.

Además, reveló la chalra que tuvo cuando compartieron plantel en el conjunto parisino: «Tuve esa posibilidad y se lo dije después de mi último partido en PSG: ‘Gracias por dejarme vivir todo esto con vos’. Cuando se fue de Barcelona, con Lean (Paredes) le dijimos que venga a jugar con nosotros«.