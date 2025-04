A dedo para llegar a tiempo: Fabian es jinete y gracias a la solidaridad se pudo lucir en Comallo

Atrás quedaron para Fabián sus años en Villa Regina, donde nació y se crió. Hoy su hogar se encuentra mucho más al sur, en Corcovado (Chubut), y desde allí se las ingenió para viajar a Comallo, como muchos vecinos de la Línea Sur: haciendo dedo para llegar a la “Fiesta de la Cordialidad”.

De apellido Rondeau, tiene apenas 26 años, pero se define con un oficio bien campero ancestral, como es el de soguero, al que suma los trabajos rurales, para sostener a la familia que formaron con María, su compañera, y su pequeña hija. Eso sí, cumplida la labor, espera con ansias la llegada del fin de semana, para preparar sus ‘pilchas’ y salir en busca del siguiente destino, donde lo espera una jineteada.

Viajar a dedo por una pasión | Fotos que se hicieron virales

La Ruta 23 le sirvió a Fabián para conocer a Carmen y a su esposo Sergio.

Después de pasar por Las Heras, Santa Cruz, hace unos días, necesitaba llegar a Río Negro, a esta localidad del departamento Pilcaniyeu, a 120 km al este de Bariloche. Así fue como conoció a Carmen Ledesma y a su esposo Sergio, que viajaban hasta el paraje Pilca Viejo, para buscar a su hija en el Centro Educativo Rural que allí funciona. La seña con el pulgar para arriba les fue suficiente para entender que ese joven con valija necesitaba una mano y no dudaron en ofrecérsela, siguiendo el código que la gente de la Línea Sur aún honra con su honestidad. Las fotos de ese encuentro, compartidas en redes sociales, se hicieron virales.

“El día estaba bastante lindo, pero con un poco de viento fresco si, como para estar parado ahí en la ruta”, dijo Carmen en diálogo con Diario RÍO NEGRO, dando cuenta de su empatía.

Con Fabián a bordo, supieron que se dirigía a Jacobacci primero, a pasar el día sábado en la casa de un amigo, para luego el domingo presentarse en la jineteada. Había sido convocado para la ronda de elegidos, categoría Basto con Encimera, una de las tantas actividades atractivas típicas que tuvo la Fiesta de Comallo. En su escenario animaron el festejo artistas como Sele Vera y Los Pampas, Los Fronterizos, Sharon y Los Camperos del Chamamé, Monchito Merlo, Germán Montés y hasta el Indio Lucio Rojas, destacado exponente del folclore a nivel nacional, nacido en Cutral Có.

Viajar a dedo por una pasión | «Soy el loco de la familia»

La destreza de Fabián le sirvió para quedarse con el tercer puesto, montado en “La madre de los Gauchos”, de la marca de Tolosa, y sumar así, como él dice, “otro premio para mi familia, mis dos amores, gracias a Dios y a mi ‘angelito’ que me cuidan”. “Soy un agradecido a la vida y a la gente gaucha que me da una mano para conseguir mis sueños. Soy el loco de la familia, al que no le dan nada pero que sueña con tenerlo todo. Simplemente Gracias gente gaucha y amigos”, manifestó.

El recuerdo de los ganadores en Comallo.

La Fiesta de la Cordialidad reunió a vecinos y jinetes, con artistas regionales y nacionales.

Para la charla con este medio, el muchacho contó que ya tiene varios galardones en su haber, pero para él, todos son importantes. Eso sí, con la expectativa de poder seguir creciendo en lo suyo, sólo un objetivo lo desvela como a todo “montador” y es el de llegar al Campeonato de Jesús María, Córdoba. “La verdad nos pareció un genio, que haya hecho esa travesía para poder participar en la doma. Valió la pena el viaje, ¡felicitaciones!”, le dedicó Carmen, a la distancia.