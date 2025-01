La durísima crítica contra Lionel Messi por ausentarse a un premio en Estados Unidos: «Es ridículo»

Lionel Messi sigue recibiendo premios por su inigualable carrera futbolística. En este caso, el argentino iba a ser galardonado por el gobierno de Estados Unidos, aunque se ausentó. Esto motivó a una lluvia de críticas.

El astro rosarino volvió a quedar en el centro de la escena dentro de la MLS. Fue elegido por el gobierno norteamericano para recibir la Medalla de la Libertad.

Sin embargo, cuando se lo esperaba en la ceremonia de entrega, la Pulga no se presentó el pasado sábado. Esto generó el enojo de distintas figuras reconocidas, entre ellas Alexi Lalas, leyenda de la MLS, quien fue uno de los primeros referentes de la liga. En este caso, no se guardó nada contra el argentino.

Las críticas que recibió Lionel Messi en Estados Unidos

“El hecho de que Messi fuera condecorado por el presidente Biden es ridículo. Ha estado aquí solo un año y medio. No digo que no haya influenciado en su paso por la MLS o que no sea importante, pero no solo es ridículo que le den la Medalla de la Libertad sino que también es raro», planteó en primer lugar el exdefensor. Y luego sentenció al histórico 10.

«Si te dan ese galardón debes respetarlo. Messi fue el único que no apareció. Creo que es algo que le deja mal a él, al Inter Miami y a toda la MLS», sostuvo Lalas. Y concluyó planteando la forma en la que tendría que haber actuado: «Si no hubiera querido ser parte por cualquier razón, podría haber dicho que no«.